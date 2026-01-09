Ufficiale Crotone, arriva l'esterno offensivo Energe. Arriva a titolo definitivo dal Picerno

Dopo quattro reti in 15 presenze con la maglia del Picerno nella prima metà della stagione l’esterno destro offensivo Energe cambia maglia e passa al Crotone con cui ha firmato un contratto triennale. Lo comunica il club calabrese con una nota ufficiale:

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Az Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Energe.

L’attaccante campano, nato ad Afragola nel 2000, compirà 26 anni il prossimo 21 gennaio, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Napoli e negli ultimi 18 mesi ha indossato la maglia del Picerno dove si è messo in luce segnando 11 gol.

Il neo calciatore pitagorico ha sottoscritto un contratto triennale con gli squali.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Antonio".