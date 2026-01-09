Fantacalcio, la classifica degli assist dopo 19 giornate
CLASSICA ASSIST SERIE A dopo 19 giornate:
Dimarco (Inter): 7 assist
Nico Paz, Rodriguez (Como): 5 assist
Barella (Inter): 5 assist
Cambiaghi, Holm (Bologna): 4 assist
Vandeputte (Cremonese): 4 assist
Lautaro (Inter): 4 assist
Yildiz (Juventus): 4 assist
Giovane (Verona): 4 assist
Krstovic, Zalewski (Atalanta): 3 assist
Perrone (Como): 3 assist
Martin (Bologna): 3 assist
Bastoni, Bonny (Inter): 3 assist
Castellanos (Lazio): 3 assist
Berisha (Lecce): 3 assist
Rabiot (Milan): 3 assist
Neres, Politano, Spinazzola (Napoli): 3 assist
Soulé (Roma): 3 assist
Berardi, Laurienté, Volpato (Sassuolo): 3 assist
Davis (Udinese): 3 assist
De Ketelaere, Samardzic (Atalanta): 2 assist
Esposito, Gaetano, Mazzitelli, Palestra, Zappa (Cagliari): 2 assist
Bonazzoli, Zerbin (Cremonese): 2 assist
Caqueret (Como): 2 assist
Fagioli (Fiorentina): 2 assist
Malinovskyi (Genoa): 2 assist
Calhanoglu, Esposito, Sucic (Inter): 2 assist
Bremer, Cambiaso, David (Juventus): 2 assist
Basic, Cataldi (Lazio): 2 assist
Modric, Nkunku, Pulisic, Saelemaekers (Milan): 2 assist
Hojlund, McTominay (Napoli): 2 assist
Britschgi (Parma): 2 assist
Leris (Pisa): 2 assist
Dybala, Ferguson (Roma): 2 assist
Pinamonti (Sassuolo): 2 assist
Vlasic (Torino): 2 assist
Atta, Zanoli (Udinese): 2 assist
Mosquera (Verona): 2 assist
Bellanova, De Roon, Pasalic, Sulemana (Atalanta): 1 assist
Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Zortea (Bologna): 1 assist
Borrelli, Deiola, Felici, Obert (Cagliari): 1 assist
Perrone, Valle, Vojvoda (Como): 1 assist
Barbieri, Bianchetti, Johnsen, Pezzella, Sanabria, Vazquez (Cremonese): 1 assist
Dodô, Fagioli, Gudmundsson, Nicolussi Caviglia, Parisi, Sohm (Fiorentina): 1 assist
Colombo, Ekuban, Norton-Cuffy, Thorsby (Genoa): 1 assist
Carlos Augusto, Luis Henrique, Thuram, Zielinski (Inter): 1 assist
Joao Mario, Kostic, McKennie (Juventus): 1 assist
Belahyane, Marusic, Pedro, Rovella, Vecino (Lazio): 1 assist
Banda, Morente, Sala, Sottil (Lecce): 1 assist
Estupiñan, Fofana, Leao, Loftus-Cheek, Ricci, Tomori (Milan): 1 assist
Anguissa, Buongiorno, Di Lorenzo, Lang, Marianucci (Napoli): 1 assist
Benedyczak, Valeri (Parma): 1 assist
Akinsanmiro, Tramoni (Pisa): 1 assist
Celik, Dovbyk, El Aynaoui, El Shaarawy, Kone, Mancini, Pisilli (Roma): 1 assist
Fadera, Muharemovic, Thorstvedt, Walukiewicz (Sassuolo): 1 assist
Adams, Coco, Ismajli, Lazaro, Masina, Ngonge, Njie, Nkounkou (Torino): 1 assist
Bayo, Kamara, Lovric, Rui Modesto, Solet (Udinese): 1 assist
Al-Musrati, Bernede, Niasse, Orban (Verona): 1 assist
