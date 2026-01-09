Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

La stagione di calcio femminile sta per ripartire dopo la lunga pausa invernale. A riaprire le danze sarà nella giornata di domenica la Supercoppa Italiana che vedrà di fronte le due grandi rivali del nostro campionato: la Juventus campione d’Italia e la Roma finalista di Coppa Italia (persa proprio contro le bianconere a Como lo scorso maggio). Finora in campionato la squadra giallorossa è andata meglio delle rivali bianconere, che però hanno passato il turno in Women’s Champions League dove le capitoline sono invece state eliminate vincendo solamente una volta nella fase a campionato.

Allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara le due formazioni scenderanno in campo alle 15:00 (diretta su Rai 2 e RaiPlay e in streaming su RaiPlay e NOW) in uno stadio che ha fatto già registrare oltre quattromila biglietti staccati e che vedrà la presenza in tribune del presidente Federale Gabriele Gravina che nella giornata di ieri ha parlato ai canali ufficiali dell’importanza dell’evento: “La Supercoppa itinerante rappresenta una grande opportunità di promozione e di coinvolgimento per il calcio femminile italiano, una straordinaria risorsa per l’intero movimento calcistico e la crescita del numero delle tesserate lo dimostra in pieno. -ha spiegato il numero uno del nostro calcio - Sempre più giovani ragazze si avvicinano al calcio, contribuendo a cambiare la mentalità della società civile e contaminando il nostro mondo con valori positivi. Entusiasmo, spirito di sacrificio ed etica del lavoro, cui si abbinano sempre più spettacolo e divertimento, questa è la ricetta perfetta che unisce l’intera filiera del calcio femminile italiano, dall’attività base fino alla Serie A Women”.

Le due squadre hanno avuto lo stesso cammino nella parte finale del campionato con tre vittorie nelle ultime cinque partite e hanno tutta l’intenzione di portare a casa il primo trofeo stagionale: la Juventus con una vittoria salirebbe a quota cinque trofei staccando Brescia e Verona e avvicinando il primato della Torres che domina con sette; la Roma invece salirebbe a quota tre avvicinando la seconda posizione fra le più vincenti nella storia della competizione.

A livello personale grande attenzione sarà puntata sulla veterana Cristiana Girelli della Juventus: la numero 10 bianconera infatti punta a rinforzare il prima di vittorie personali – è a quota 11 vittorie con le maglie di Bardolino Verona, Brescia e appunto Juve – e magari anche scalare la classifica delle marcatrici dove attualmente è ferma a quota tre, una meno di altre due protagoniste della sfida come Barbara Bonansea e Valentina Bergamaschi con quattro, anche se la vetta è molto lontana: la migliore di tutte è infatti Chiara Gazzoli che ne ha messe a segno otto in carriera.

