Milan, torna a scaldarsi la pista Andrej Kostic: offerta al Partizan, si attende la risposta

Se ne parlava tanto prima dell'anno nuovo, poi più nulla. Ma nelle ultime ore ha ripreso quota l'interessamento del Milan per Andrej Kostic. Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, infatti, il club rossonero era entrato in contatto con il Partizan Belgrado che ne detiene il cartellino proprio nel mese di dicembre e adesso il Diavolo sarebbe tornato a spingere per il colpo a gennaio.

Parliamo di un centravanti classe 2007, montenegrino, può giocare da prima o seconda punta. E il paragone con Dusan Vlahovic fa ben sperare, mentre l'agente che lo assiste - Darko Ristic - è il medesimo del serbo. Nemmeno a 800 minuti stagionali, eppure Kostic è il secondo miglior marcatore della sua squadra e lo scorso 5 settembre si è messo in mostra anche a livello nazionale. Proprio quando con il Montenegro U21 segnò il gol del vantaggio contro l'Italia, stravolto poi dagli Azzurrini con Lipani e Koleosho.

Secondo quanto riferito dal portale della Rosea, qualora Andrej Kostic riuscisse ad atterrare sul pianeta rossonero, inizierebbe dal Milan Futuro. Dopodiché potrebbe provare a convincere Allegri per ottenere una chance in prima squadra. Quanto all'offerta avanzata, il Diavolo avrebbe presentato un assegno da 4-5 milioni di euro, mentre il noto esperto di mercato Matteo Moretto avrebbe rivelato di una distanza con il club serbo, che ne vorrebbe di più. Ad ogni modo a breve è attesa la risposta del Partizan da Belgrado.