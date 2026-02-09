Milan, Tare cerca di anticipare tutti per Kostic: 5 milioni più bonus la proposta rossonera

Il Milan spinge per arrivare ad Andrej Kostic in vista dell’estate. Il dialogo tra il club rossonero e il Partizan Belgrado non si è interrotto dopo le trattative invernali. I rossoneri non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del giovane attaccante perché la società serba aveva chiesto almeno dieci milioni di euro a gennaio, ma l’idea del Diavolo è abbassare le richieste almeno a 5 milioni più una serie di bonus.

L'obiettivo di Tare è anticipare la folta concorrenza europea su uno dei talenti più importanti del panorama internazionale, già a segno 8 volte in prima squadra in 21 presenze. Il Milan studia la mossa giusta per concludere l’affare nei prossimi giorni anche grazie alla volontà del giocatore. Sia lui che il suo entourage stanno spingendo.

Kostic era stato già suggerito dall’ex rossonero Savicevic in estate, connazionale dell’attaccante classe 2007, ma la scorsa estate il Diavolo era impegnato in una rivoluzione della prima squadra e ha rimandato l’affare. Intanto i rossoneri, evidenzia il Corriere dello Sport, si preparano anche a incassare, per esempio con l'imminente riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa. Sono maturate tutte le condizioni, gol e presenze con il Grifone, resta l’ultima da ottenere, cioè la salvezza della squadra di De Rossi. Poi Colombo sarà interamente del Genoa e al Milan andranno dieci milioni di euro.