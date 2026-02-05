Milan, nuovo assalto a Kostic coi soldi di Jimenez: il talento del Partizan obiettivo per l'estate

Il Milan è pronto a incassare circa 10 milioni di euro più bonus dalla cessione di Alex Jimenez al Bournemouth. Ne parla il Corriere dello Sport, secondo il quale il laterale spagnolo sarà riscattato già nelle prossime ore, andando a firmare un contratto fino al 2031 col club inglese (21 presenze, 1 gol e 1 assist finora tra Premier League e coppe varie). Questi soldi - spiega il quotidiano - saranno prontamente riutilizzati dal ds Tare per provare a rinforzare la rosa durante il mercato estivo, a partire dall'obiettivo Andrej Kostic del Partizan.

L'attaccante di appena 18 anni era nel mirino del Milan già per gennaio, poi l’affare non si è concluso per un mancato accordo sulla cifra del cartellino. Il Diavolo ha intenzione di riprovarci e i dialoghi con la formazione serba continueranno in queste settimane. Per lui nel 2025-26 si contano 28 presenze e 9 gol. La sua valutazione di mercato, a detta del portale Transfermarkt, è invece pari a 3 milioni di euro.

Una specifica finale su Jimenez. Nei confronti del classe 2005 il Real Madrid aveva mantenuto una percentuale sulla rivendita del 50%, da qui il minor incasso del Milan con la sua cessione a titolo definitivo al Bournemouth (10 milioni più bonus anziché 20 milioni).