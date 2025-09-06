Milan, trattativa avanzata con l'Al-Shabab per Adli: il giocatore ancora non ha deciso

Esiste una certezza: il futuro di Yacine Adli sarà lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, infatti, per il centrocampista francese rientrato in rossonero dopo la stagione vissuta in prestito alla Fiorentina, si sta avvicinando a grandi falcate il trasferimento in Arabia Saudita.

Il club di via Aldo Rossi è attualmente in trattativa avanzata con l’Al-Shabab, che è pronto a presentare un’offerta sostanziosa per assicurarsi il giocatore. Tuttavia, c'è un punto cruciale da chiarire: la volontà del calciatore. Adli, 25 anni, non ha ancora preso una decisione riguardo al trasferimento nel campionato saudita e sta valutando tutte le opzioni disponibili.

Inoltre, ci sarebbero anche interessamenti dalla Turchia e dalla Grecia, con almeno un club in ciascuna delle due leghe che ha mostrato interesse.

Con il contratto di Adli in scadenza tra meno di un anno, la dirigenza rossonera sta seriamente considerando la cessione per evitare di perderlo a parametro zero.