Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, trattativa avanzata con l'Al-Shabab per Adli: il giocatore ancora non ha deciso

Milan, trattativa avanzata con l'Al-Shabab per Adli: il giocatore ancora non ha decisoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:38Serie A
di Luca Bargellini

Esiste una certezza: il futuro di Yacine Adli sarà lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, infatti, per il centrocampista francese rientrato in rossonero dopo la stagione vissuta in prestito alla Fiorentina, si sta avvicinando a grandi falcate il trasferimento in Arabia Saudita.

Il club di via Aldo Rossi è attualmente in trattativa avanzata con l’Al-Shabab, che è pronto a presentare un’offerta sostanziosa per assicurarsi il giocatore. Tuttavia, c'è un punto cruciale da chiarire: la volontà del calciatore. Adli, 25 anni, non ha ancora preso una decisione riguardo al trasferimento nel campionato saudita e sta valutando tutte le opzioni disponibili.

Inoltre, ci sarebbero anche interessamenti dalla Turchia e dalla Grecia, con almeno un club in ciascuna delle due leghe che ha mostrato interesse.

Con il contratto di Adli in scadenza tra meno di un anno, la dirigenza rossonera sta seriamente considerando la cessione per evitare di perderlo a parametro zero.

Articoli correlati
41 operazioni totali, ma il Milan potrebbe dire 42. Cosa manca per chiudere il mercato... 41 operazioni totali, ma il Milan potrebbe dire 42. Cosa manca per chiudere il mercato
Sirene arabe per Adli: sul centrocampista in esubero al Milan si muove l'Al Shabab... Sirene arabe per Adli: sul centrocampista in esubero al Milan si muove l'Al Shabab
Milan, nessun'offerta concreta per Adli: il francese ha già rifiutato Russia e Qatar... Milan, nessun'offerta concreta per Adli: il francese ha già rifiutato Russia e Qatar
Altre notizie Serie A
Dopo l'addio di Jovic, il Milan non ha più un numero '9': non era mai successo in... Dopo l'addio di Jovic, il Milan non ha più un numero '9': non era mai successo in 100 anni
Insigne-Lazio, idea concreta per gennaio: Bruno Giordano approva il ritorno con Sarri... Insigne-Lazio, idea concreta per gennaio: Bruno Giordano approva il ritorno con Sarri
Napoli, clausola da 85 milioni per Hojlund dal 2027. Parlano KDB e Dumfries: le top... Napoli, clausola da 85 milioni per Hojlund dal 2027. Parlano KDB e Dumfries: le top news delle 22
Fontana elogia Lucca: "In questo momento non al top ma sarà utile per Napoli e Italia"... Fontana elogia Lucca: "In questo momento non al top ma sarà utile per Napoli e Italia"
Lazio, Zaccagni: "Sarri ha portato entusiasmo. Qui a vita? Mi sono legato fino al... Lazio, Zaccagni: "Sarri ha portato entusiasmo. Qui a vita? Mi sono legato fino al 2029"
Inizia al meglio l'era di Gattuso come ct. Condò: "Molto fieno in cascina. Il peggio... Inizia al meglio l'era di Gattuso come ct. Condò: "Molto fieno in cascina. Il peggio è passato?"
Milan, Nkunku impaziente di conoscere i compagni: "Non vedo l'ora di giocare con... Milan, Nkunku impaziente di conoscere i compagni: "Non vedo l'ora di giocare con Modric"
Di Gregorio saracinesca: ancora deve subire gol e la Juve lo celebra sui social Di Gregorio saracinesca: ancora deve subire gol e la Juve lo celebra sui social
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Le più lette
1 Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
2 Italia col 4-2-4 solo perché di fronte c'era l'Estonia. Gattuso: "Quando s'alza il livello..."
3 Mercato chiuso, ma non per gli svincolati: le migliori occasioni a costo zero
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma dalla 4ª alla 12ª giornata di Serie A
5 Gudmundsson e Rrahmani vanno ko, David segna col Canada: gli italiani in Nazionale
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Nkunku: "Scegliere il Milan è stato facile. Al momento non sono al top, ma starò meglio"
Immagine top news n.1 Dumfries: "All'Inter mi trovo a mio agio ma farei bene anche in Premier. Sarei interessato"
Immagine top news n.2 Napoli, per Hojlund clausola rescissoria da 85 milioni, ma sarà valida dal 2027
Immagine top news n.3 Lautaro smentisce: "Con Calhanoglu solo un malinteso, le mie affermazioni non erano per lui"
Immagine top news n.4 Hellas Verona, un centrocampista per Zanetti: contratto annuale per Akpa-Akpro
Immagine top news n.5 Juventus, l'obiettivo di David: "Proverò a segnare il più possibile, sarei felice con 25 gol"
Immagine top news n.6 Milan, Leao pronto a tornare e si candida come 9: Nkunku in forma, Gimenez cerca riscatto
Immagine top news n.7 Italia col 4-2-4 solo perché di fronte c'era l'Estonia. Gattuso: "Quando s'alza il livello..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Immagine news podcast n.2 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
Immagine news podcast n.3 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
Immagine news podcast n.4 Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: “Poche operazioni per migliorarci. Svincolati? Siamo a posto”
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Atalanta meno ambiziosa con Juric. Milan da scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Milan, ottima rosa. Juve, giusto non prendere Kolo Muani"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dopo l'addio di Jovic, il Milan non ha più un numero '9': non era mai successo in 100 anni
Immagine news Serie A n.2 Insigne-Lazio, idea concreta per gennaio: Bruno Giordano approva il ritorno con Sarri
Immagine news Serie A n.3 Napoli, clausola da 85 milioni per Hojlund dal 2027. Parlano KDB e Dumfries: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.4 Fontana elogia Lucca: "In questo momento non al top ma sarà utile per Napoli e Italia"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Zaccagni: "Sarri ha portato entusiasmo. Qui a vita? Mi sono legato fino al 2029"
Immagine news Serie A n.6 Inizia al meglio l'era di Gattuso come ct. Condò: "Molto fieno in cascina. Il peggio è passato?"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, rebus portiere per il Cesena: Ghidotti o Coucke? Si torna a parlare di Cragno
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Alberto Gerbo si ritira: entra a far parte dello staff dirigenziale
Immagine news Serie B n.3 Caso Ceresoli, Atalanta e Catanzaro al CONI: disputa sulla valorizzazione da 100mila euro
Immagine news Serie B n.4 Marino su Pafundi alla Samp: "Talento incommensurabile. In B può fare la differenza"
Immagine news Serie B n.5 Castrovilli: "Tornato a Bari perché questa è la mia gente. In passato ho pensato di smettere"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Gyasi: "Posso giocare ovunque... Anche in porta. Chiedete a Moreno Longo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, operato al menisco l’attaccante Molina: stop di circa un mese
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, il dg Campedelli presenta Mancini: "Fisicità e qualità, un investimento di prospettiva"
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, Amarante crede nella squadra: “Mercato di qualità, ora fiducia e lavoro per la salvezza”
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti, Zanini: "Ora il mercato è chiuso, voglio più attenzione e crescita corale"
Immagine news Serie C n.5 Mancini riparte dalla Virtus Verona: “Qui ho trovato fiducia, il primo gol sarà per i miei nonni”
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Carpi e Campobasso si dividono la posta in palio tra ritardi e maxi recupero
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Polli: "Felice per la vittoria e la centesima presenza, vogliamo andare avanti ovunque"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women’s Cup, l’Inter stende la Fiorentina: finisce 3-1 all’Arena Civica
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Fatto fatica oggi ma sono soddisfatto delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan Femminile, Bakker: "Non ci sono alibi: accettiamo il verdetto del campo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Galli: "Felice per i tre punti. L'azzurro? Piano piano..."
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, 2ª giornata: la Roma supera di misura il Milan: decide Galli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso