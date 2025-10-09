Adli non aveva posto nel nuovo Milan di Allegri. E ora è un protagonista in Arabia
Si trova anche Yacine Adli nel gruppone dei giocatori che nell'ultimo mercato estivo hanno lasciato la Serie A per andare a cercare fortuna all'estero. Tutto questo nonostante sembrava possibile per lui una permanenza tra i confini nazionali, visto che la scorsa stagione il Milan lo aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, che però non ha esercitato l'opzione a sua disposizione.
La speranza di Adli era quella di riuscire a strappare una conferma nel nuovo Milan di Allegri che andava formandosi, ma la realtà ha suggerito tutt'altro: inizialmente, per esempio, il centrocampista franco-algerino era stato addirittura aggregato al Milan Futuro, in Serie D. Alla fine quindi ha fatto le valigie, a mercato italiano finito, il 10 settembre scorso, per avventurarsi all'Al Shabab, nel ricchissimo lido calcistico dell'Arabia Saudita.
L'Al Shabab ha acquistato Adli a titolo definitivo dal Milan per circa 7 milioni di euro, più uno di bonus. E l'ex rossonero è stato immediatamente gettato nella mischia: due giorni dopo era già in campo da titolare nella vittoria interna contro l'Al Hazem e fino a qui, pur non entrando mai ancora nel tabellino con una rete o un servizio vincente, non ha saltato nemmeno una partita della sua squadra.
YACINE ADLI - AL SHABAB
Presenze: 4
Da titolare: 3
Reti: 0
Assist: 0
