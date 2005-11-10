Se il Milan fa come nelle ultime sei, sappiamo già il risultato di oggi a Genova

Il Milan non riesce a darsi una continuità totale di risultati, in questa ultima fase del corso con il portoghese Ruben Amorim in panchina. La partita di oggi sul campo del Genoa, che vale per l'11^ giornata di Serie A, potrebbe essere l'occasione per interrompere il recente andamento a corrente alternata del Diavolo.

Alternanza perfetta tra vittorie e sconfitte

Osservando gli ultimi risultati del Milan, infatti, si nota l'alternanza netta tra vittorie e sconfitte, come se il Diavolo di Amorim fosse salito a bordo di un'altalena. Il derby vinto sabato scorso con l'Inter è stato emozionante e foriero di grandi gioie per il popolo rossonero, sempre rispettando la dicotomia. Dalla metà di ottobre è cominciata la serie: dopo il 3-2 sull'Atalanta è arrivato il capitombolo europeo a Bournemouth, seguito poi dal successo a Udine e dal poker rifilato ai rossoneri dal Bologna a San Siro. A concludere, appunto il derby, al quale ha fatto seguito il deludente ko con il Ferencvaros tra le mura amiche di giovedì scorso. Una riflessione sulla costruzione di una squadra probabilmente non all'altezza del doppio impegno, almeno non da poter avere una minima continuità. Scherzando, ma forse neanche troppo, verrebbe da dire che potremmo conoscere già l'esito della partita di oggi a Genova.

Le ultime 6 partite del Milan con Amorim

18/10/2026 - Milan vs Atalanta 3-2 (Serie A)

22/10/2026 - Bournemouth vs Milan 3-0 (Europa League)

25/10/2026 - Udinese vs Milan 0-2 (Serie A)

28/10/2026 - Milan vs Bologna 2-4 (Serie A)

31/10/2026 - Milan vs Inter 3-1 (Serie A)

05/11/2026 - Milan vs Ferencvaros 0-2 (Europa League)