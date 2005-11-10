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Serie B, Carrarese-Sampdoria: Pagliuca cerca riscatto, D’Angelo per il primo blitz

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 06:12Serie B
autore Andrea Scozzafava
08.11.2026 06:12Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Uno scontro delicato con punti in palio già veramente importanti nei bassifondi della classifica: Carrarese e Sampdoria si preparano a ritornare in campo oggi (ore 17:15) allo stadio dei Marmi con la voglia matta di strappare un successo fondamentale per uscire dalla zona rossa e andare alla sosta con maggiore serenità. I marmiferi devono smaltire la pesante sconfitta di Verona con l'Hellas, ma la cura Guido Pagliuca – subentrato all'esonerato Gabriele Cioffi – sta dando i suoi frutti: 1,80 punti di media a partita e tre vittorie nelle ultime cinque uscite contro il solo punto delle prime cinque giornate. Un rullino che ha permesso agli apuani di rilanciare le proprie quotazioni in chiave salvezza. Spinti dall'entusiasmo di due successi casalinghi consecutivi, i giallazzurri puntano adesso a dare continuità al proprio percorso e a staccare la zona calda.

Dall'altra parte c'è una Sampdoria a caccia di conferme per uscire definitivamente dalla crisi. La preziosa vittoria nel derby ligure contro la Virtus Entella ha regalato il primo acuto della gestione Luca D'Angelo, dopo la battuta d'arresto di Ascoli e la beffa sul traguardo incassata a Bolzano con il Sudtirol. Tre punti d'oro – arrivati dopo un solo punto in quattro gare – che hanno ridato ossigeno e morale a una squadra determinata ad abbandonare il penultimo posto. Per risalire la china, però, serve invertire subito la rotta lontano dalle mura amiche: il Doria è ancora a secco di vittorie fuori casa, con appena due punti ottenuti nelle sei trasferte stagionali. Un trend da invertire sfatando un vero e proprio tabù su un campo ostico come quello di Carrara, dove i blucerchiati hanno sempre perso senza mai riuscire neppure a segnare (2-0 nel 2026 e 1-0 nel 2025).

COME ARRIVA LA CARRARESE

C'è voglia di mettersi subito alle spalle lo scivolone di Verona per vivere la sosta più serena possibile in casa giallazzurra. Guido Pagliuca dovrà rinunciare a Bonfanti per la sfida casalinga contro la Sampdoria. A protezione di Pizzignacco viaggia verso la riconferma la linea di difesa a tre composta da Oliana, Ruggeri e Reale. Le corsie esterne saranno affidate a Parlanti e Rouhi con Braunoder, Schiavi e Topalovic a gestire il traffico in mezzo al campo. In attacco è ballottaggio aperto tra Rubino e Marconi per affiancare Abiuso nel tandem offensivo.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Luca D'Angelo cerca conferme in un momento di piena emergenza dovendo fare i conti con un lungo elenco interminabile di assenti che, oltre allo squalificato Cicconi, comprende: Verschaeren, Insigne, Di Pardo, Salvatore Esposito, Depaoli, Viti, Sinani e Sekulov. Tra i pali si vedrà ancora Krastev, mentre in difesa potrebbe toccare a Ravanelli completare il reparto insieme a Delli Carri, Gartenmann e Mbabu. In mezzo al campo verranno riconfermati Makoumbou ed Henderson, con Abildgaard recuperato e pronto a stringere i denti. Nel tridente offensivo, con Lauritsen e Karamoh non al meglio, potrebbero trovare spazio Begic e Tutino a supporto del classe 2008 Mezzotero, reduce contro la Virtus Entella dal suo primo gol tra i professionisti.

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