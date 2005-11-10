Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"

La Roma è inarrestabile in campionato: sei vittorie in altrettante gare e primato in classifica. Dopo il 4-0 sul campo del Como Women, l'allenatore della Roma Femminile, Piovani, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso.

Abbiamo visto una grande Roma e una grande prestazione. Questo risultato è soprattutto il frutto di quanto mostrato in campo?

"Sì, è il frutto di quello che abbiamo preparato in settimana. Le ragazze sono state brave e hanno portato in campo il lavoro svolto durante gli allenamenti. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra forte, soprattutto nel reparto offensivo. Abbiamo fatto davvero molto bene, concedendo pochissimo a una formazione con qualità importanti davanti. Allo stesso tempo, abbiamo vinto una partita fondamentale per il prosieguo di questo bellissimo cammino che stiamo facendo insieme. Dobbiamo continuare. Logicamente abbiamo fatto tanto, ma quello che abbiamo fatto non è ancora niente. Dobbiamo quindi proseguire nel nostro lavoro, fatto di entusiasmo, empatia e passione, che sono gli elementi che poi ci portano la domenica a offrire prestazioni del genere".

Cosa le è piaciuto maggiormente della prestazione della squadra?

"L'atteggiamento della squadra sin da subito. Siamo state molto aggressive, andando spesso nell'uno contro uno, senza paura. Questa è la cosa che gratifica maggiormente noi dello staff, perché il lavoro che facciamo durante la settimana si concentra prima di tutto su questi aspetti. Significa che le ragazze ci seguono e sono molto vicine a quello che proponiamo. È una cosa bella"

Servirà una Roma come questa per affrontare il Servette in Champions League?

"Come ho detto in settimana, non possiamo nasconderci dietro un dito. Se vogliamo continuare il nostro percorso in Champions League, dobbiamo vincere contro il Servette, altrimenti saremmo costretti a compiere due imprese nelle partite successive, cosa che sarebbe molto difficile. Contro il Servette dobbiamo portare a casa i tre punti, che per noi sarebbero una manna e soprattutto impreziosirebbero il percorso che stiamo facendo in questo momento". Lo riporta Vocegiallorossa.it.