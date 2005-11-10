Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:49Calcio femminile
07.11.2026 19:49Calcio femminile
Fonti preferite
Piovani celebra il 4-0 al Como Women e le sei vittorie consecutive della Roma, ma avverte: contro il Servette in Champions serviranno i tre punti.
FotoTUTTOmercatoWEB

La Roma è inarrestabile in campionato: sei vittorie in altrettante gare e primato in classifica. Dopo il 4-0 sul campo del Como Women, l'allenatore della Roma Femminile, Piovani, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso.

Abbiamo visto una grande Roma e una grande prestazione. Questo risultato è soprattutto il frutto di quanto mostrato in campo?
"Sì, è il frutto di quello che abbiamo preparato in settimana. Le ragazze sono state brave e hanno portato in campo il lavoro svolto durante gli allenamenti. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra forte, soprattutto nel reparto offensivo. Abbiamo fatto davvero molto bene, concedendo pochissimo a una formazione con qualità importanti davanti. Allo stesso tempo, abbiamo vinto una partita fondamentale per il prosieguo di questo bellissimo cammino che stiamo facendo insieme. Dobbiamo continuare. Logicamente abbiamo fatto tanto, ma quello che abbiamo fatto non è ancora niente. Dobbiamo quindi proseguire nel nostro lavoro, fatto di entusiasmo, empatia e passione, che sono gli elementi che poi ci portano la domenica a offrire prestazioni del genere".

Cosa le è piaciuto maggiormente della prestazione della squadra?
"L'atteggiamento della squadra sin da subito. Siamo state molto aggressive, andando spesso nell'uno contro uno, senza paura. Questa è la cosa che gratifica maggiormente noi dello staff, perché il lavoro che facciamo durante la settimana si concentra prima di tutto su questi aspetti. Significa che le ragazze ci seguono e sono molto vicine a quello che proponiamo. È una cosa bella"

Servirà una Roma come questa per affrontare il Servette in Champions League?
"Come ho detto in settimana, non possiamo nasconderci dietro un dito. Se vogliamo continuare il nostro percorso in Champions League, dobbiamo vincere contro il Servette, altrimenti saremmo costretti a compiere due imprese nelle partite successive, cosa che sarebbe molto difficile. Contro il Servette dobbiamo portare a casa i tre punti, che per noi sarebbero una manna e soprattutto impreziosirebbero il percorso che stiamo facendo in questo momento". Lo riporta Vocegiallorossa.it.

Articoli correlati

Immagine news 1
Roma verso il derby, Piovani: "Lazio tosta e compatta. Serve lucidità e giusta tensione"
Immagine news 2
Roma ko col Barca in Champions. Piovani: "Vittoria loro meritata, ma passivo ingiusto"
Immagine news 3
Roma, Piovani: "L'unico difetto del Barcellona è non avere macine. Serve l'atteggiamento giusto"

Altre notizie Calcio femminile

Oggi
Immagine news 1
19:57 Calcio femminile
Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine news 2
19:49 Calcio femminile
Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Immagine news 3
17:04 Calcio femminile
L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Immagine news 4
14:34 Calcio femminile
Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato
Immagine news 5
09:34 Calcio femminile
Derby di Milano e Como-Roma, il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Immagine news 6
09:11 Calcio femminile
Juventus Women, Pavan: "Spero nel Mondiale. Idea di Guerrero innovativa e moderna"
Ieri
Immagine news 7
12:37 Calcio femminile
Olimpiade, rivoluzione nel calcio femminile: dal 2032 potrebbe giocare l'Under 23
mercoledì 4 novembre
Immagine news 8
13:49 Calcio femminile
Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, nella lista per l’attacco spuntano anche Brobbey e Ebnoutalib. Inter, nel futuro investimenti su giovani di prospettiva: tutti i nomi. La Roma pensa a Doumbia per un eventuale dopo Koné
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia, prima convocazione azzurra per Matteo Palma: sostituirà l'infortunato Gianluca Mancini
Immagine top news n.1 Clamoroso Napoli, conferenza di Allegri annullata con i giornalisti già seduti in sala stampa
Immagine top news n.2 Juventus, Cambiaso si ferma e salta Firenze per affaticamento. Recuperati Celik e McKennie
Immagine top news n.3 Milan, anche lo stakanovista si arrende: Pavlovic out per la partita contro il Genoa
Immagine top news n.4 Icardi vuole la Juve. Quanto ha segnato e quanto guadagnava in Turchia? Spoiler: tanto
Immagine top news n.5 Ma quale scudetto... Gattuso: "Mancano 12 punti, poi faremo una bella festa per il primo obiettivo"
Immagine top news n.6 Como, Suwarso: "Il nostro modello è il Barcellona. Ecco come rilanciare la Serie A"
Immagine top news n.7 Juventus, Cambiaso in dubbio per Firenze: probabile forfait a causa di un affaticamento
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.3 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Pizzi: "Inter-Como sfida spettacolo. Nerazzurri devono dimenticare il derby"
Serie A
Immagine box news Serie A Bologna, Orsolini: "Abbiamo ritrovato il sorriso. Palladino bravo a ricompattarci"
Immagine box news Serie A Parma, a breve le parole di Daffara
Immagine box news Serie A Bologna, Palladino: "Oggi partita della maturità. Peccato per il rigore subito"
Immagine box news Serie A Bologna, Orsolini: "Vedo una squadra matura. Europa? Volerei basso..."
Immagine box news Serie A Parma, per Romero subito visita in ospedale: in corso lastra alla spalla contusa
Immagine box news Serie A Roma, D'Amico: "Svilar e Dybala tornano dopo la sosta. Speriamo di recuperarne 3-4"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco dopo il Südtirol: "Dobbiamo mantenere la lucidità, abbiamo avuto ansia e fretta"
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Benevento-Avellino, i convocati per l'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Mantova-Hellas Verona 0-0, le pagelle: Bardi insuperabile, Mosquera non incide
Immagine box news Serie B Juve Stabia, Alfano: "Abbiamo dimostrato carattere, bravissimi a gestire il risultato"
Immagine box news Serie B Pisa, Caracciolo: "Dobbiamo liberarci dall'ansia, la paura ci sta frenando"
Immagine box news Serie B Serie B, Mantova e Verona non si fanno male: finisce senza reti
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, in attesa di Ronaldinho il Ravenna vince ancora. Bene Trento e Scafatese
Immagine box news Serie C L'Union Brescia fa tre di fila, Corini: "Dimostrato fino all'ultimo secondo di volere la vittoria"
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: tutto facile per Spezia e Pro Vercelli, spettacolo in Atalanta U23-Reggiana
Immagine box news Serie C Serie C, 13ª giornata: i parziali delle 14:30. Pro Vercelli e Atalanta la ribaltano, ok lo Spezia
Immagine box news Serie C Rinforzo d'esperienza per la Folgore Caratese: in porta arriva l'ex Genoa Lamanna
Immagine box news Serie C Vado, Riolfo: "Ravenna punta a vincere il campionato. Noi metteremo in campo i nostri principi"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Sassuolo, i giallorossi cercano il riscatto dopo la delusione europea
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Immagine box news Calcio femminile L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato
Immagine box news Calcio femminile Derby di Milano e Como-Roma, il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women, Pavan: "Spero nel Mondiale. Idea di Guerrero innovativa e moderna"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
7 novembre 1990, l'Inter ribalta l'Aston Villa. Tre a zero e passaggio del turno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio