L'Union Brescia fa tre di fila, Corini: "Dimostrato fino all'ultimo secondo di volere la vittoria"
Niccolò Righi
Eugenio Corini, allenatore dell’Union Brescia, ha commentato in sala stampa la terza vittoria consecutiva, arrivata contro l'Arzignano grazie al rigore di Rizzo Pinna in pieno recupero: “Affrontavamo una squadra di valore, che oggettivamente crea pericoli e ti mette sempre in apprensione. Per me il primo tempo è stato più tattico, ma meritavamo il vantaggio: abbiamo sfiorato il 2-0 in un paio di situazioni, poi su un’azione in cui probabilmente c’era un fallo a metà campo non siamo riusciti a lavorare bene sul filtrante e abbiamo preso il gol del pareggio.
Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, eravamo in controllo, e loro hanno trovato un grandissimo gol, di grande qualità. Lì mi è piaciuta tanto la squadra, perché non ha forzato, è rimasta insieme, ha giocato, ha fatto le cose su cui lavoriamo sempre e in cui ci riconosciamo. Abbiamo pareggiato e abbiamo martellato. Nonostante tutto, avevi la percezione che appena sbagliavi una preventiva potessero aprire il campo e diventare molto veloci in contrattacco, ma l’abbiamo gestita molto bene.
I dati certificano un dominio assoluto da parte nostra: sarebbe stato un peccato non vincerla. La volontà di andare a prenderla sull’ultimo calcio d’angolo, con la deviazione di Casasola, ha portato Silvestri a mettere la testa dove solo lui sa metterla e a procurarsi il rigore, e Rizzo Pinna è stato straordinariamente freddo nel trasformarlo. Abbiamo dimostrato fino all’ultimo secondo di voler andare a prendere questa vittoria”.