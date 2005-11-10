L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Niccolò Righi
L'Inter Femminile riscatta parzialmente la debacle maschile e nel derby contro il Milan le ragazze di David Sassarini hanno la meglio per 0-3. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo terminato 0-0. Nerazzurre in vantaggio al 57' grazie al rigore trasformato da Bugeja. Il raddoppio arriva al 67' e porta la firma di Glionna, mentre nel finale c'è il tris ancora di Bugeja ancora su calcio di rigore. Una vittoria che permette all'Inter di allungare sul Como e tenere il passo della capolista Roma, il Milan invece resta settimo con 6 punti.
Il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Sabato 7 novembre
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.
Milan-Inter 0-3
57', 83' Bugeja rig. (I), 67' Glionna (I).
Juventus-Sassuolo ore 18:00
Domenica 8 novembre
Parma-Como Women ore 12:30
Ternana Women-Fiorentina ore 15:00
Lazio-Napoli Women ore 18:00
La classifica della Serie A Women
Roma 18*
Inter 16*
Como 1907 11*
Como Women 8
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6*
Juventus 6
Napoli Women 4
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2
*Una partita in più