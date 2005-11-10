Verona, Dawidowicz: "E' mancato solo il gol. E' importante non aver di nuovo preso gol"
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 07:35Serie B
autore Andrea Piras
08.11.2026 07:35Serie B
Il difensore della formazione scaligera ha analizzato ai canali ufficiali il pareggio arrivato a Mantova a reti inviolate
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo il pareggio arrivato a Mantova, il difensore del Verona Pawel Dawidowicz ha analizzato il match ai microfoni dei canali ufficiali del club: "E' mancato solo il gol. Se avessimo fatto un gol sarebbe finita 1-0. E' un bene difendiamo tutti. Sono tre partite che non subiamo. E' importante se davanti arriva un gol".
Non avete subito gol. Si riparte da qui?
"Certo. I clean sheet dipendono da tutta la squadra. E' importante come gli attaccanti e i centrocampisti abbiano fatto un grande lavoro in queste partite. E questo è molto importante per la squadra".
Altre notizie Serie B
Oggi
07:35 Serie B
Verona, Dawidowicz: "E' mancato solo il gol. E' importante non aver di nuovo preso gol"
06:22 Serie B
Serie B, Vicenza-Cremonese: biancorossi per il riscatto, i grigiorossi per la risalita
00:04 Serie B
Benevento, Siatounis dopo il pari con l'Avellino: "Peccato, avremmo meritato la vittoria"
Ieri
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi