Verona, Dawidowicz: "E' mancato solo il gol. E' importante non aver di nuovo preso gol"

Dopo il pareggio arrivato a Mantova, il difensore del Verona Pawel Dawidowicz ha analizzato il match ai microfoni dei canali ufficiali del club: "E' mancato solo il gol. Se avessimo fatto un gol sarebbe finita 1-0. E' un bene difendiamo tutti. Sono tre partite che non subiamo. E' importante se davanti arriva un gol".

Non avete subito gol. Si riparte da qui?

"Certo. I clean sheet dipendono da tutta la squadra. E' importante come gli attaccanti e i centrocampisti abbiano fatto un grande lavoro in queste partite. E questo è molto importante per la squadra".