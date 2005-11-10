Gattuso insegue Mancini: la Lazio vuole il record di vittorie esterne del 2002-2003

Una sfida affascinante oggi al "Maradona". La Lazio di Gennaro Gattuso scenderà in campo contro il Napoli di Massimiliano Allegri con l'obiettivo di blindare il primo posto ed arrivare alla pausa per le Nazionali con un traguardo molto ambizioso. Inoltre il tecnico della formazione biancoceleste insegue un record di tutto rispetto che per il momento appartiene all'attuale commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Nella stagione 2002/2003 la squadra della capitale arrivò a vincere sette partite consecutive lontano dall'Olimpico mentre al momento è ferma a cinque.

Gli anni di Mancini

In quell’occasione la Lazio arrivò al quarto posto in classifica ottenendo la qualificazione alla prossima Champions. I biancocelesti approcciarono alla grande il campionato vincendo 3-0 in casa della Reggina, 1-0 a Torino contro il Toro e con tre l’Atalanta a Bergamo, 2-1 a Empoli e 3-1 a Como. Dopo i successi di Piacenza per 3-2 e a Torino contro la Juventus per 2-1 arrivò lo 0-0 di Brescia che interruppe la serie.

La striscia di Gattuso

Quest’anno per il momento i biancocelesti sono fermi a cinque. Alla prima giornata Frattesi decise la gara di Bologna, poi ci fu il successo in quel di Udine e a Venezia. Lo 0-3 di Torino contro la Juventus ha portato tanto entusiasmo così come il 6-2 di Reggio Emilia contro il Sassuolo.