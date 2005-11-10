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Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 10:00Podcast TMW
05.11.2026 10:00Podcast TMW
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Juventus e Milan tornano oggi in campo in Europa League ma per entrambe le formazioni è già tempo di pensare al futuro. Cosa faranno a gennaio la società di John Elkann e di Gerry Cardinale? Quali priorità hanno i bianconeri e i rossoneri in vista dell'anno che verrà? Quali i ruoli e i punti da rinforzare e quali le possibili cessioni per entrambe?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Milan, poi sarà tempo di nuovo stadio: le parole di Gerry Cardinale

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di CBS Sports Golazo, il patron di RedBird e del Milan Gerry Cardinale ha parlato del nuovo stadio: "Quello che abbiamo cercato di fare con il nuovo stadio è essere all'altezza del nome e della tradizione di questo impianto - riporta Milannews.it -. Questo è San Siro, ma è anche 'La Scala del Calcio', il teatro dell'opera del pallone. Quando si guarda il design del nuovo stadio, quelle linee maestose e slanciate all'esterno richiamano i grandi drappeggi e sipari de La Scala. È il nostro omaggio alla storia di questa città. È stata una collaborazione incredibile, una vera partnership con il nostro presidente Paolo Scaroni e con il Sindaco. È straordinario perché tutti mi dicevano che qui in Italia è impossibile fare uno stadio. L'ultimo grande stadio costruito in Italia è stato nel 2011 a Torino, da circa 40.000 posti. La cosa straordinaria del nostro progetto è che sarà uno stadio da 75.000 posti e contiamo di completarlo prima degli Europei del 2032. Sarà una cosa grandiosa per tutta l'Italia"

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