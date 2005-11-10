Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Daniel Uccellieri
Successo in rimonta per la Juventus Women, che ha battuto 2-1 il Sassuolo. Dopo il vantaggio delle neroverdi firmato Clelland, la Juventus ha ribaltato la gara in 5 minuti nella ripresa, prima con Redondo e poi con Salvai. Una vittoria che permette alla Juventus di salire al quarto posto con 9 punti, mentre il Sassuolo resta fanalino di coda con appena 2 punti conquistati in 6 giornate.
Il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Sabato 7 novembre
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.
Milan-Inter 0-3
57', 83' Bugeja rig. (I), 67' Glionna (I).
Juventus-Sassuolo 2-1
20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)
Domenica 8 novembre
Parma-Como Women ore 12:30
Ternana Women-Fiorentina ore 15:00
Lazio-Napoli Women ore 18:00
La classifica della Serie A Women
Roma 18*
Inter 16*
Como 1907 11*
Juventus 9*
Como Women 8
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6*
Napoli Women 4
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2*
*Una partita in più