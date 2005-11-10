La Lazio ha le sembianze dell'ultima spiaggia, per Allegri. Il suo Napoli non può più perdere

Il clima teso attorno al Napoli non si placa. Anzi. I risultati che non arrivano, gli infortuni a raffica che hanno decimato la squadra, il nervosismo dei big come De Bruyne e McTominay e ora anche il ritiro voluto da Massimiliano Allegri mal digerito dalla squadra. Non le migliori condizioni, per presentarsi alla super sfida contro la Lazio capolista.

A comandare sono sempre loro: i risultati

Quelli che il Napoli non ha ottenuto in questo avvio di stagione. Né in campionato, né in Champions League. In Serie A la squadra di Allegri, dopo il debutto vincente col Genoa, è incappata in due sconfitte consecutive con Como e Inter, poi sono arrivate anche quelle col Venezia e con la Juventus. In Europa se vogliamo ancora peggio: 3 sconfitte e una sola vittoria, col Bodo/Glimt, su 4 partite. Totale? 7 sconfitte su 14 partite, il 50%. Con sole 5 vittorie e 2 pareggi.

Fiducia di ADL. Ma serve una risposta subito

Il summit fra l'allenatore ed il presidente Aurelio De Laurentiis è servito per fare il punto, capire se l'allenatore avesse ancora lo spogliatoio in mano e quindi confermare la fiducia. A tempo. Anche perché dopo la Lazio ci sarà la sosta, periodo storicamente ammiccante ai cambi di allenatore. Quella contro Gattuso assomiglia tanto ad una gara da dentro o fuori, insomma. Una vittoria metterebbe momentaneamente a tacere ogni rumors, contrariamente una sconfitta potrebbe aprire scenari diversi. Anche perché a quel punto il Napoli avrebbe perso più della metà delle prime 15 partite stagionali.