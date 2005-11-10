Pato assicura: "Derby chiuso in 10 minuti con l'Inter. Il Milan tornerà quello di un tempo"

Alexandre Pato non può dimenticare il Milan. L'ex attaccante rossonero, rimasto fortemente nel cuore e nella mente dei tifosi, alla vigilia del Gran Premio di Formula 1 in Brasile ha parlato ai microfoni di Sky Sport per rilasciare qualche dichiarazione sul percorso incomprensibile della formazione di Ruben Amorim ultimamente: 3-1 nel derby contro l'Inter, poi la sequela di errori che ha portato alla sconfitta in Europa League con il Ferencvaros.

Ma il Papero ha voluto inviare un messaggio positivo in queste ore a tutto l'ambiente, prima di disputare il match di campionato contro il Genoa di Daniele De Rossi (oggi, ore 15) al "Ferraris". "È stato un derby che abbiamo chiuso in 10 minuti, spero che vada bene quest’anno il Milan e che faccia altre partite come quella. Ci vuole tempo per ottenere risultati, ma sono sicuro che il Milan tornerà ad essere quello di un tempo", ha suggerito.

Infine Pato non poteva esimersi dal condividere un pensiero sulla gestione di Carlo Ancelotti da commissario tecnico, sulla panchina del Brasile: “Ha preso la Nazionale in corsa, ma io mi affido tanto a lui, è uno dei migliori al mondo e sono sicuro che farà bene”