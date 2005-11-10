Serie B, Virtus Entella-Modena: I canarini puntano al secondo posto

Oggi alle 15:00, allo stadio "Comunale" di Chiavari, Virtus Entella e Modena si sfidano per l'11ª giornata di Serie BKT. I padroni di casa, reduci dal KO con la Sampdoria, cercano ancora la prima vittoria interna stagionale. Di fronte avranno però la terza forza del campionato: i canarini, reduci dall'1-1 con il Mantova, puntano al bottino pieno per accorciare a -4 dalla capolista Palermo. Lo scorso anno regnò il perfetto equilibrio, con una vittoria casalinga a testa.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I biancocelesti occupano attualmente la 15° posizione con 10 punti, a una sola lunghezza di distanza dalla zona retrocessione. La squadra di Chiappella ha un disperato bisogno di una vittoria, sia per il morale che per muovere la classifica in una bagarre salvezza apertissima che coinvolge numerose squadre. I liguri non vincono da tre partite consecutive, nelle quali hanno raccolto soltanto un punto contro l'Avellino. L'unico dato positivo per l'Entella resta l'ottima tenuta difensiva mostrata finora, certificata dal quinto posto nella classifica delle retroguardie meno battute del torneo. Per quanto riguarda le scelte di formazione, non sarà della partita Davide Bariti, mentre restano da valutare all'ultimo minuto le condizioni di Alborghetti e Russo.

COME ARRIVA IL MODENA - È decisamente positivo il trend della squadra di Galloppa, che nelle ultime sette giornate ha incassato una sola sconfitta, collezionando ben 14 punti. Attualmente al terzo posto a quota 20, il Modena ha come obiettivo immediato, alla vigilia della sosta per le nazionali, di portare a casa i 3 punti per poter agganciare la seconda posizione. I canarini puntano apertamente a lottare per la promozione diretta in Serie A o, quantomeno, per un piazzamento solido in chiave playoff; anche per gli emiliani il principale punto di forza risiede nella retroguardia: con soli 10 gol incassati, il Modena vanta la seconda miglior difesa del campionato. Per la trasferta di oggi, tuttavia, Galloppa dovrà fare i conti con una pesante emergenza in infermeria, dovendo rinunciare agli indisponibili Caso, Manquant, Sersanti, Tonoli e Zampano.