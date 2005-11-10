L'ex Behrami: "Napoli senza identità con Allegri. Alla Lazio si è incastrato qualcosa"

"Il Napoli, sebbene l'opinione pubblica gli chieda di giocare meglio, sarà più bloccato: pur in casa potrebbe lasciare il pallino alla Lazio, molto più in fiducia. La Lazio dovrà essere intelligente e non strafare: se è troppo offensiva rischia di ingolfarsi e concedere ripartenze, cosa che finora ha fatto pochissimo". Il doppio ex di Napoli e Lazio, Valon Behrami, attuale opinionista di DAZN ha analizzato in prima battuta lo scontro diretto oggi del lunch match tra le due formazioni al Maradona nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Qual è il segreto della Lazio capolista

"Alla Lazio si è incastrato qualcosa: una sensazione di libertà, con poche regole, e tutti si sono fatti trascinare da Gattuso. A lui non piace sentirsi dire che è solo motivazione: oggi gli allenatori sono tutti bravi ad avere i concetti, e Gattuso li ha. La sua capacità è esprimerli, farsi capire e lasciare libertà", ha riconosciuto l'ex centrocampista svizzero. "Ho la sensazione che ogni giocatore della Lazio non veda l'ora di arrivare a Formello", ha proseguito Behrami. "Gli episodi di inizio stagione, come la discussione con Taylor in allenamento, o Belahyane che diceva di piangere perché non riusciva a reggere quei ritmi, sono diventati la chiave per capire i calciatori e raggiungere il gusto equilibrio. Oltre alle grandi idee di calcio, Gattuso ha trovato la chiave motivazionale per avere un rapporto perfetto con i giocatori".

Cosa c'è che non va nel Napoli

Umore nero in casa Napoli dopo il brutto e pesante ko in Champions League, prima dell'incrocio con la Lazio. "Il Porto è stata un'ulteriore conferma delle difficoltà della squadra che, al di là degli infortuni, non ha una struttura chiara", ha evidenziato Behrami. "Si dice spesso che il gruppo fa vincere, ma è il contrario: quando vinci crei il gruppo. Se sei in difficoltà puoi cambiare gli uomini, ma ti serve un identità chiara. Nel lavoro di Allegri manca proprio l'identità di squadra".