Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti

Il Modena è senza ombra di dubbio una delle realtà più interessanti della Serie B in questa stagione. La freschezza del calcio di Daniele Galloppa, che dopo le belle stagioni da tecnico del settore giovanile della Fiorentina, sta dimostrando di essere uno che merita ampiamente il pallone dei grandi in cadetteria. Non solo: il talento di Ambrosino, quello di Folino, di Caso e poi c'è un grande trascinatore in attacco di nome Andrea Belotti. Funky Gallo: è il migliore per media voto di TMW.

Ne parliamo e lo celebriamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Che numeri per il Gallo coi Canarini

Dopo un esordio a secco contro il Südtirol, è andato a segno in sei partite consecutive: Empoli, Verona, Carrarese, Cesena (doppietta), Vicenza e Mantova. Con questa media da bomber, il numero 11 si piazza secondo nella classifica marcatori, a una sola rete da Cristian Shpendi del Cesena. I canarini di Galloppa, trascinati dal 32enne bergamasco, occupano il secondo posto in classifica con 20 punti, a sei lunghezze dal Palermo. Belotti, campione d’Europa nel 2021, dimostra che la Serie B gli sta stretta e guida le ambizioni di promozione del Modena, che manca dalla Serie A dal 2004.