Gattuso torna a Napoli. Dove ha ancora un primato: è sua l'ultima Coppa Italia vinta

Non mancano gli argomenti da raccontare, nell'avvicinamento a Napoli-Lazio, partita che oggi all'ora di pranzo (fischio d'inizio alle ore 12:30) darà l'inizio ufficiale alla domenica dell'11^ giornata di Serie A, l'ultima prima di una pausa di due settimane per fare posto alla sosta per le selezioni nazionali.

Primo ritorno a Napoli per Ringhio

Un tema di Napoli-Lazio è senz'altro il ritorno al Maradona da avversario di Gennaro Gattuso. Da quando non allena più i campani, è la prima volta. Normale, se si pensa che le sue avventure successive al Napoli sono state tutte all'estero (Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato) fino alle 8 partite da ct della Nazionale italiana. Neanche in quell'occasione aveva avuto modo di tornare a Napoli.

L'ultima Coppa Italia azzurra è la sua

Il Gattuso che lasciava Napoli nell'estate del 2021, dopo l'amarezza della mancata qualificazione in Champions League per via del beffardo pareggio contro l'Hellas e del 'celebre' gol di Faraoni, non è lo stesso che oggi ci torna. Così come il club azzurro ha cambiato eccome forma, considerando che tempo un paio d'anni e avrebbe vinto il primo dei due scudetti dell'era De Laurentiis. Non avrebbe però più vinto la Coppa Italia, e in questo il nome sulla sesta e ultima del Napoli (quella del 2020) è ancora quello di Gennaro Gattuso.