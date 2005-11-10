È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma

Tantissimi protagonisti in casa Lazio in questa stagione. Da Reda Belahyane a Tijani Noslin, da Davide Frattesi a Gustav Isaksen. Una lunghissima serie di giocatori attesi o meno in questo campionato per i biancocelesti, tra cui Kenneth Taylor. L'olandese arrivato dall'Ajax si sta esprimendo ad altissimi livelli nella Capitale quella... Dove avrebbe potuto giocare con la maglia della Roma.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Gattuso pazzo di Taylor e della sua squadra

Queste le parole di Gennaro Gattuso a LSC nel post partita dello scorso weekend, dove la Lazio ha battuto il Cagliari in rimonta confermandosi capolista della Serie A (ma in solitaria!). "Taylor sta abbinando qualità e quantità, dopo un recupero ha rischiato di fare un goal, è per questo che dico di dare i meriti a questi calciatori, gli ultimi 15-20 minuti ho pensato anche di accontentarmi di un punto ma poi loro in primis ci hanno creduto e questo chapeau a loro. Loro trascinano me con gli atteggiamenti e con il modo di fare, anche Noslin era morto ma andava sulle seconde, Pinamonti oggi al di la del gol ci ha dato una grandissima mano. Cataldi che era da tre mesi che non giocava ci ha dato una mano, c’è un grande spirito".