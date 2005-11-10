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Salernitana, Di Bari: "I ragazzi devono ritrovare quella serenità interiore che ora manca"

Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 07:50Serie C
08.11.2026 07:50Serie C
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L'allenatore della Salernitana ha parlato al termine del match perso contro l'Inter U23: "Abbiamo creato veramente tantissimo"
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo il ko contro l'Inter U23, il tecnico della Salernitana Vito Di Bari ha commentato in conferenza stampa: "Bisogna fare un’analisi a attenta e giusta della partita. I primi 25 minuti sono stati importanti, abbiamo creato tanto e sbagliato diverse occasioni pericolose. Poi c’è stato un blackout di dieci minuti dove abbiamo preso gol. Nella ripresa i cambi hanno impattato bene la partita dando spinta e dinamicità. Oggi la squadra ha creato veramente tantissimo, dispiace vedere i ragazzi così distrutti. Dobbiamo capire che in questa fase il momento e la classifica sono questi, bisogna reagire. Dobbiamo lavorare e parlare poco perché adesso la gente è stanca delle parole.

Ci vuole personalità per giocare a Salerno, è giusto anche prendersi qualche fischio. Nessuno si aspettava un inizio di stagione del genere. L’inerzia della partita ha portato a creare tante situazioni fino alla fine ma è evidente che c’è un problema mentale perché ci sono state scelte sbagliate. Siamo arrivati troppe volte in aria per non fare gol, andare avanti nel punteggio avrebbe cambiato la partita.

I ragazzi devono ritrovare quella serenità interiore che ora manca perché a calcio si gioca soprattutto con la testa e in questo momento pecchiamo di lucidità. Dobbiamo ripartire dalle cose fatte bene. Ricucire un legame con la tifoseria può essere fatto solo conquistando risultati positivi. Il calcio ti dà momenti belli e altri meno, questa squadra ha dimostrato di avere delle qualità e deve reagire".

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