Lorenzo Catania lascia il Desenzano e firma con la Casatese Merate in Serie D

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Lorenzo Catania lascia il Desenzano e firma con la Casatese Merate in Serie DUfficiale
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:49Serie C
autore Daniel Uccellieri
07.11.2026 23:49Serie C
L’attaccante classe ’99 lascia il Desenzano e approda alla Casatese Merate.
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Lorenzo Catania saluta il Desenzano e ritorna in Serie D. La Casatese Merate ha annunciato ufficialmente l'arrivo dell'attaccante classe '99, che ha vinto l'ultimo campionato tra i dilettanti con i bresciani.
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