11^ giornata di Serie A, le probabili formazioni delle partite di domenica

L'11^ giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Venezia contro l'Udinese, ma è continuata con le quattro sfide giocate ieri: brillante successo della Roma nella gara serale, mentre nello 'slot' precedente il Bologna ha avuto ragione del Parma. Bel successo del Cagliari sul Frosinone, mentre il Lecce ha ottenuto un punto nella sfida contro il Torino. Ci sono altre cinque partite in programma, di seguito le probabili formazioni dei match secondo TMW.

NAPOLI-LAZIO - Domenica 8 novembre, ore 12.30 (DAZN)

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Marin, Beukema; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All: Gattuso.

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GENOA-MILAN - Domenica 8 novembre, ore 15.00 (DAZN)

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi/Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, G. Ramos, Pulisic. Allenatore: Amorim.

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MONZA-ATALANTA - Domenica 8 novembre, ore 15.00 (DAZN)

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Zeballos; Varela. Allenatore: Juric.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Sarri.

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INTER-COMO - Domenica 8 novembre, ore 18.00 (DAZN, SKY)

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

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FIORENTINA-JUVENTUS - Domenica 8 novembre, ore 20.45 (DAZN)

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. Allenatore: Spalletti.