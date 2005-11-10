Derby di Milano e Como-Roma, il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Tommaso Maschio
Sarà il derby di Milano a impreziosire la sesta giornata della Serie A Women. Una sfida che vedrà il Milan, padrone di casa, andare alla ricerca di una vittoria sulle cugine per cercare di restare in scia ai primi tre posti che valgono l’Europa, mentre dall’altra parte l’Inter dovrà cercare di tenere il passo di una Roma attesa dalla difficile trasferta sul campo del Como 1907 che attualmente è terzo in classifica a -4 dalle giallorosse. Due partite d’alta classifica che potrebbero cambiare radicalmente la classifica.
Le spettatrici interessate
Spettatrici interessate di questi scontri che apriranno la giornata saranno le altre formazioni che puntano a inserirsi nella lotta per l’Europa: il Como Women scenderà in campo domenica in casa del Parma, attualmente ultimo, con la possibilità di agganciare le concittadine qualora dovessero perdere con la Roma, mentre Fiorentina-Ternana Women sarà uno scontro diretto inatteso per restare in scia delle prime. La Juventus se la vedrà invece contro il Sassuolo per andare alla ricerca di una vittoria che potrebbe scacciare la crisi di questo avvio di stagione. A chiudere la giornata invece sarà la Lazio impegnata in uno scontro diretto contro il Napoli Women.
Il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Sabato 7 novembre
Como 1907-Roma ore 12:30
Milan-Inter ore 15:00 (diretta RaiSport)
Juventus-Sassuolo ore 18:00
Domenica 8 novembre
Parma-Como Women ore 12:30
Ternana Women-Fiorentina ore 15:00
Lazio-Napoli Women ore 18:00
La classifica della Serie A Women
Roma 15
Inter 13
Como 1907 11
Como Women 8
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6
Juventus 6
Napoli Women 4
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2