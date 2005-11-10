Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato

La Roma di Gianpiero Piovani piovani fa la voce grossa e nella sfida di alta classifica contro il Como, anticipo della 6^ giornata del campionato di Serie A femminile andato in scena a Lambrone, si è imposta con un netto 0-4. Gara già in cassaforte nel primo tempo per le giallorosse, sbloccato da Oliviero prima del raddoppio di Rieke. Nella ripresa ci hanno pensato Pilgrim e una super Giugliano (autrice anche di due assist) a chiudere i conti e a regalare a Mister Piovani il sesto successo su sei in campionato.

Il programma della 6ª giornata di Serie A Women

Sabato 7 novembre

Como 1907-Roma 0-4

33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.

Milan-Inter ore 15:00 (diretta RaiSport)

Juventus-Sassuolo ore 18:00

Domenica 8 novembre

Parma-Como Women ore 12:30

Ternana Women-Fiorentina ore 15:00

Lazio-Napoli Women ore 18:00

La classifica della Serie A Women

Roma 18*

Inter 13

Como 1907 11*

Como Women 8

Fiorentina 7

Ternana Women 7

Milan 6

Juventus 6

Napoli Women 4

Lazio 2

Parma 2

Sassuolo 2

*Una partita in più