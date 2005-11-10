Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato
Niccolò Righi
La Roma di Gianpiero Piovani piovani fa la voce grossa e nella sfida di alta classifica contro il Como, anticipo della 6^ giornata del campionato di Serie A femminile andato in scena a Lambrone, si è imposta con un netto 0-4. Gara già in cassaforte nel primo tempo per le giallorosse, sbloccato da Oliviero prima del raddoppio di Rieke. Nella ripresa ci hanno pensato Pilgrim e una super Giugliano (autrice anche di due assist) a chiudere i conti e a regalare a Mister Piovani il sesto successo su sei in campionato.
Il programma della 6ª giornata di Serie A Women
Sabato 7 novembre
Como 1907-Roma 0-4
33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.
Milan-Inter ore 15:00 (diretta RaiSport)
Juventus-Sassuolo ore 18:00
Domenica 8 novembre
Parma-Como Women ore 12:30
Ternana Women-Fiorentina ore 15:00
Lazio-Napoli Women ore 18:00
La classifica della Serie A Women
Roma 18*
Inter 13
Como 1907 11*
Como Women 8
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6
Juventus 6
Napoli Women 4
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2
*Una partita in più