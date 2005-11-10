Serie B, Vicenza-Cremonese: biancorossi per il riscatto, i grigiorossi per la risalita

Il posticipo domenicale dell'undicesima giornata del campionato di Serie B mette di fronte Vicenza e Cremonese allo stadio "Romeo Menti". Si preannuncia una sfida delicata e carica di significati per la classifica di entrambe le squadre, distanziate da appena tre lunghezze in graduatoria. La gara precede la pausa del campionato ed entrambe le compagini intendono affrontarla nel migliore dei modi: i padroni di casa cercano punti vitali dopo le recenti battute d'arresto per risalire la china, mentre gli ospiti puntano a dare continuità al momento favorevole per staccarsi definitivamente dalle zone calde ed entrare nella fascia nobile.

COME ARRIVA IL VICENZA - La compagine veneta attraversa una fase delicata della stagione e staziona attualmente a quota 9 punti in piena zona playout. Dopo l'importante affermazione ottenuta contro l'Empoli, il calendario si è rivelato spietato per i biancorossi, costretti a incassare due sconfitte consecutive per mano delle prime della classe, Palermo e Modena. L'obiettivo stagionale dei berici rimane la salvezza e mister Fabio Gallo è chiamato a porre un freno alla vulnerabilità della retroguardia, finora tra le più battute del torneo con 20 reti subite in dieci gare.

Per centrare l'impresa al "Menti", Gallo si affiderà all'ossatura della squadra che ha conquistato la promozione in estate, affiancata da innesti di categoria come Brighenti in difesa e Merkaj davanti. Sul piano tattico si preannuncia il modulo 3-4-1-2, dove «l'ex Mattia Valoti agirà sulla trequarti per innescare le punte», con Rauti attualmente in leggero vantaggio su Morra per affiancare Merkaj dal 1'. L'infermeria impone tuttavia scelte obbligate al tecnico, fermo restando che risultano indisponibili per infortunio Tsadjout, Cuomo e Pellizzari, pur non essendoci calciatori squalificati. Sulle corsie esterne permane il dubbio a destra, dove Caferri parte leggermente favorito su Corazza e Pietrelli.

COME ARRIVA LA CREMONESE - L'atmosfera in casa grigiorossa è nettamente cambiata nelle ultime due uscite. I successi contro Mantova e Benevento hanno spazzato via le paure accumulate dopo le sconfitte contro Pisa e Juve Stabia, restituendo morale all'ambiente e spingendo la squadra di Fabio Pecchia a quota 12 punti, a +3 sulla zona calda. La trasferta di Vicenza si presenta come la classica prova del nove: conquistare l'intero bottino consentirebbe di inanellare la terza vittoria consecutiva e proiettarsi verso le posizioni di vertice. Il tecnico deve tuttavia gestire un'emergenza organica di non poco conto per la concomitante assenza di titolari di rilievo: «la Cremonese deve infatti rinunciare agli infortunati Pontisso, Gerli, Bianchetti, Vogliacco e Rocchetti», a cui si aggiungono i rientri non ancora al meglio di Collocolo e Stuckler. Nel 4-2-3-1 di partenza restano aperti gli ultimi dubbi di formazione della vigilia. In difesa Barbieri è insidiato da Lordkipanidze per il ruolo di terzino destro in una linea completata da Baschirotto, Luperto e Pezzella a protezione di Fulignati. Sulla trequarti Licina contende una maglia a Elia per affiancare Berti e Vandeputte alle spalle dell'unica punta Bonazzoli, mentre in mezzo al campo la diga sarà composta da Lottici Tessadri e Thorsby.