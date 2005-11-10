L'Inter è davvero così superiore al Como? Il confronto delle rose, in tutti i reparti

Il piatto forte dell'11^ giornata di Serie A arriva domenica alle 18, con la sfida di altissima classifica tra Inter e Como. Il confronto di San Siro mette contro i campioni d'Italia in carica e la realtà che più di ogni altra nelle ultime stagioni ha saputo scalare gradini con costanza. Per questo una domanda ci è venuta spontanea, specie dopo la notte da record vissuta a Lens in Champions League dai lariani: siamo sicuri che la differenza di valori tra le due rose esista e sia così netta? Proviamo a dare uno sguardo alla composizione delle due squadre.

Portieri

Il primo dubbio viene già in porta. Dove l'Inter non è sembrata ancora superare l'era Sommer, mentre in riva al lago c'è la sensazione di avere invece un tandem di primi portieri interscambiabili e sempre pronti all'uso. Osservando i valori di Transfermarkt, il Como ha maggiori risorse rispetto all'Inter tra i pali. E ci sentiamo di concordare anche in termini di valore tecnico assoluto.

Inter 13,3 milioni (10 J. Martinez, 3 Provedel, 0,3 Di Gennaro)

Como 23,2 milioni (15 Sanchez 8 Butez 0,2 Vigorito)

Difensori

In difesa ci si imbatte invece nel primo duello nettamente a favore dei nerazzurri. Se c'è un reparto in cui in effetti si misura grande differenza, quello è la difesa. Gli otto rappresentanti dell'Inter hanno un valore complessivo che è quasi il doppio, secondo il portale specializzato, rispetto ai dieci della squadra di Fabregas. Leggendo i nomi, anche qui sembra esserci ben poco da eccepire.

Inter 264 milioni (65 Bastoni, 50 Bisseck, 50 Dimarco, 35 Spence, 23 C. Augusto, 17 Akanji, 12 Stones, 12 Pavard)

Como 140 milioni (45 Ramon 35 Chalobah 17 Couto 14 Kaiki 12 Valle 5 Dossena 3,5 Kempf 3,5 Smolcic 3 Kambwala 2 Goldaniga)

Centrocampisti

Proseguendo verso il centrocampo, un'altra sorpresa: i dati Transfermarkt vedono i nove del Como valere più degli altrettanti colleghi di reparto di casa Inter. Paz da solo vale 80 milioni, ma ci sono anche Baturina, Perrone e Da Cunha a rendere concreto il sorpasso nei confronti di Barella, Calhanoglu (il cui valore tende verso il basso per via della situazione contrattuale) e compagni.

Inter 241 milioni (50 Barella 45 Sucic 35 Jones 32 Stankovic 30 Diouf 20 L. Henrique 16 Calhanoglu 10 Zielinski 3 Mkhitaryan)

Como 263 milioni (80 Paz 55 Baturina 35 Perrone 30 Da Cunha 22 Ricci 13 Caqueret 10 Lahdo 10 Liberali 8 Milla)

Attaccanti

Chiudiamo il giro con l'attacco, dove i valori dati dagli esperti del settore vedono una nuova predominanza nerazzurra. Poco da dire sulla supremazia di Lautaro Martinez sui componenti di ciascuna delle due realtà, qualcuno in più sul reale valore di Douvikas, al momento stimato in un ingeneroso ammontare di 25 milioni di euro. La panoramica sulle rose di Inter (738,3 milioni di euro totali) e Como (568,2), comunque, ci suggerisce che il distacco tra esse sia tutt'altro che abissale.

Inter 220 milioni (85 Lautaro 50 Thuram 50 Pio Esposito 35 Bonny)

Como 142 milioni (35 Diao 32 Kean 30 J. Rodriguez 25 Douvikas 20 Addai)