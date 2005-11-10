Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

L'Inter è davvero così superiore al Como? Il confronto delle rose, in tutti i reparti

TMW
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 07:40Serie A
08.11.2026 07:40Serie A
Fonti preferite
Un'analisi comparata delle squadre a disposizione di Chivu e Fabregas, che daranno vita alla super sfida dell'11^ giornata di Serie A.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il piatto forte dell'11^ giornata di Serie A arriva domenica alle 18, con la sfida di altissima classifica tra Inter e Como. Il confronto di San Siro mette contro i campioni d'Italia in carica e la realtà che più di ogni altra nelle ultime stagioni ha saputo scalare gradini con costanza. Per questo una domanda ci è venuta spontanea, specie dopo la notte da record vissuta a Lens in Champions League dai lariani: siamo sicuri che la differenza di valori tra le due rose esista e sia così netta? Proviamo a dare uno sguardo alla composizione delle due squadre.

Portieri

Il primo dubbio viene già in porta. Dove l'Inter non è sembrata ancora superare l'era Sommer, mentre in riva al lago c'è la sensazione di avere invece un tandem di primi portieri interscambiabili e sempre pronti all'uso. Osservando i valori di Transfermarkt, il Como ha maggiori risorse rispetto all'Inter tra i pali. E ci sentiamo di concordare anche in termini di valore tecnico assoluto.

Inter 13,3 milioni (10 J. Martinez, 3 Provedel, 0,3 Di Gennaro)
Como 23,2 milioni (15 Sanchez 8 Butez 0,2 Vigorito)

Difensori

In difesa ci si imbatte invece nel primo duello nettamente a favore dei nerazzurri. Se c'è un reparto in cui in effetti si misura grande differenza, quello è la difesa. Gli otto rappresentanti dell'Inter hanno un valore complessivo che è quasi il doppio, secondo il portale specializzato, rispetto ai dieci della squadra di Fabregas. Leggendo i nomi, anche qui sembra esserci ben poco da eccepire.

Inter 264 milioni (65 Bastoni, 50 Bisseck, 50 Dimarco, 35 Spence, 23 C. Augusto, 17 Akanji, 12 Stones, 12 Pavard)
Como 140 milioni (45 Ramon 35 Chalobah 17 Couto 14 Kaiki 12 Valle 5 Dossena 3,5 Kempf 3,5 Smolcic 3 Kambwala 2 Goldaniga)

Centrocampisti

Proseguendo verso il centrocampo, un'altra sorpresa: i dati Transfermarkt vedono i nove del Como valere più degli altrettanti colleghi di reparto di casa Inter. Paz da solo vale 80 milioni, ma ci sono anche Baturina, Perrone e Da Cunha a rendere concreto il sorpasso nei confronti di Barella, Calhanoglu (il cui valore tende verso il basso per via della situazione contrattuale) e compagni.

Inter 241 milioni (50 Barella 45 Sucic 35 Jones 32 Stankovic 30 Diouf 20 L. Henrique 16 Calhanoglu 10 Zielinski 3 Mkhitaryan)
Como 263 milioni (80 Paz 55 Baturina 35 Perrone 30 Da Cunha 22 Ricci 13 Caqueret 10 Lahdo 10 Liberali 8 Milla)

Attaccanti

Chiudiamo il giro con l'attacco, dove i valori dati dagli esperti del settore vedono una nuova predominanza nerazzurra. Poco da dire sulla supremazia di Lautaro Martinez sui componenti di ciascuna delle due realtà, qualcuno in più sul reale valore di Douvikas, al momento stimato in un ingeneroso ammontare di 25 milioni di euro. La panoramica sulle rose di Inter (738,3 milioni di euro totali) e Como (568,2), comunque, ci suggerisce che il distacco tra esse sia tutt'altro che abissale.

Inter 220 milioni (85 Lautaro 50 Thuram 50 Pio Esposito 35 Bonny)
Como 142 milioni (35 Diao 32 Kean 30 J. Rodriguez 25 Douvikas 20 Addai)

Articoli correlati

Immagine news 1
Inter, Spence: "Mi piace molto l'Italia. Terzo posto al Mondiale? Non era quello che volevamo"
Immagine news 2
Cuadrado chiede scusa per il suo passaggio all'Inter: "Non volevo ferire il mondo bianconero"
Immagine news 3
Serie C, il programma della 13ª giornata: Cittadella all'esame Giana Erminio
Immagine news 4
Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:45 Serie ATMW
TMWPassato e futuro si intrecciano al Brianteo: Juric può deludere di nuovo l'Atalanta
Immagine news 2
09:40 Serie A
Delirio Lazio verso Napoli: 3000 tifosi con sciarpe, cori e abbracci per Gattuso e giocatori
Immagine news 3
09:30 Serie A
Inter, Spence: "Mi piace molto l'Italia. Terzo posto al Mondiale? Non era quello che volevamo"
Immagine news 4
09:25 Serie A
Cuadrado chiede scusa per il suo passaggio all'Inter: "Non volevo ferire il mondo bianconero"
Immagine news 5
09:14 Serie ATMW
TMWSe il Milan fa come nelle ultime sei, sappiamo già il risultato di oggi a Genova
Immagine news 6
08:55 Serie ATMW
TMWGattuso insegue Mancini: la Lazio vuole il record di vittorie esterne del 2002-2003
Immagine news 7
08:49 Serie A
Pato assicura: "Derby chiuso in 10 minuti con l'Inter. Il Milan tornerà quello di un tempo"
Immagine news 8
08:44 Serie A
L'ex Behrami: "Napoli senza identità con Allegri. Alla Lazio si è incastrato qualcosa"
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 Cuadrado chiede scusa per il suo passaggio all'Inter: "Non volevo ferire il mondo bianconero"
Immagine top news n.1 Gattuso torna a Napoli. Dove ha ancora un primato: è sua l'ultima Coppa Italia vinta
Immagine top news n.2 L'Inter è davvero così superiore al Como? Il confronto delle rose, in tutti i reparti
Immagine top news n.3 Bacconi gioca per noi Inter-Como: "Una delle due dovrà rinunciare al dominio"
Immagine top news n.4 Una vittoria nelle ultime cinque per Italiano al Besiktas: per gennaio idea Anguissa
Immagine top news n.5 11^ giornata di Serie A, le probabili formazioni delle partite di domenica
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini vola al 2° posto: "La gente si riconosce in noi". Aquilani a rischio esonero
Immagine top news n.7 Napoli, caos prima della Lazio: annullata la conferenza di Allegri. E ADL rompe il silenzio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Delirio Lazio verso Napoli: 3000 tifosi con sciarpe, cori e abbracci per Gattuso e giocatori
Immagine box news Serie A Inter, Spence: "Mi piace molto l'Italia. Terzo posto al Mondiale? Non era quello che volevamo"
Immagine box news Serie A Cuadrado chiede scusa per il suo passaggio all'Inter: "Non volevo ferire il mondo bianconero"
Immagine box news Serie A Se il Milan fa come nelle ultime sei, sappiamo già il risultato di oggi a Genova
Immagine box news Serie A Gattuso insegue Mancini: la Lazio vuole il record di vittorie esterne del 2002-2003
Immagine box news Serie A Pato assicura: "Derby chiuso in 10 minuti con l'Inter. Il Milan tornerà quello di un tempo"
Serie B
Immagine box news Serie B Juve Stabia, Sibilli: "Vittoria che ci deve dare grande forza. Il gruppo merita un applauso"
Immagine box news Serie B Serie B, il programma della domenica: tre gare per chiudere l’undicesima giornata
Immagine box news Serie B Verona, Dawidowicz: "E' mancato solo il gol. E' importante non aver di nuovo preso gol"
Immagine box news Serie B Serie B, Vicenza-Cremonese: biancorossi per il riscatto, i grigiorossi per la risalita
Immagine box news Serie B Serie B, Carrarese-Sampdoria: Pagliuca cerca riscatto, D’Angelo per il primo blitz
Immagine box news Serie B Serie B, Virtus Entella-Modena: I canarini puntano al secondo posto
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il programma della 13ª giornata: Cittadella all'esame Giana Erminio
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari: "I ragazzi devono ritrovare quella serenità interiore che ora manca"
Immagine box news Serie C Lorenzo Catania lascia il Desenzano e firma con la Casatese Merate in Serie D
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli crede nella rimonta: "Vinceremo il campionato attraverso un percorso tortuoso"
Immagine box news Serie C Serie C, in attesa di Ronaldinho il Ravenna vince ancora. Bene Trento e Scafatese
Immagine box news Serie C L'Union Brescia fa tre di fila, Corini: "Dimostrato fino all'ultimo secondo di volere la vittoria"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Immagine box news Calcio femminile L'Inter femminile riscatta parzialmente gli uomini: vittoria per 0-3 nel derby contro il Milan
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como-Roma 0-4: giallorosse schiacciasassi fanno sei su sei in campionato
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio