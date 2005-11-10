Una vittoria nelle ultime cinque per Italiano al Besiktas: per gennaio idea Anguissa

Il Besiktas di Vincenzo Italiano è in difficoltà: una sola vittoria nelle ultime cinque, contro il Basaksehir il 26 ottobre scorso, poi due sconfitte contro Celtic in Europa e Trabzonspor in Super Lig, poi il pareggio faticoso 2-2 contro il Kasimpasa. Oggi la sfida contro il Genclerbirligi, ma la vetta si allontana e serve vincere per provare a non perdere il treno europeo.

Idea Anguissa

Così il tecnico italiano aspetta rinforzi e il primo grande obiettivo è un centrocampista di spessore per il suo reparto mediano. Secondo quanto raccolto da TMW, il primo obiettivo di Italiano sarebbe André Zambo Frank Anguissa del Napoli. Il trentenne di Yaoundé è in scadenza nell'estate che verrà e le trattative per il rinnovo sono più che in stallo. Non solo: il momento del Napoli certo non aiuta e non dà forza alla dirigenza nelle trattative sui nuovi contratti e c'è da immaginare che Anguissa adesso voglia valutare anche un progetto importante a livello sia sportivo che economico per il prosieguo di carriera.

La differenza coi top del Galatasaray

Non gli mancano certo le pretendenti, tra paesi arabi, Serie A e grandi leghe europee. Il centrocampista che abbini qualità, quantità, esperienza e struttura manca però in questo momento, quanto meno un altro giocatore di personalità che riesca a dare tanto a un Besiktas che nei momenti di difficoltà fatica a reagire. La differenza tra la qualità del Besiktas e la rosa per esempio del Galatasaray è lampante ed evidente. L'ambizione di Italiano è forte e concreta, i rinforzi per gennaio sono necessari. E quello di Anguissa può essere un nome caldo.