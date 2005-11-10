Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti

Nel weekend arriva a San Siro uno dei big match che possono dire molto sulla lotta Scudetto. Ecco come vedono gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com la sfida Inter-Como.

Stefano Impallomeni: "L'Inter deve cancellare il derby. Sarà un'altra partita, molto incerta, ma l'Inter credo abbia voglia di rivalsa e di riprendere la linea di galleggiamento".

Fausto Pizzi: "Bellissima partita, ci sono i presupposti perché ci sia spettacolo viste le ultime prestazioni. L'Inter dopo aver dato una risposta in Champions, deve ridarla in campionato. Il Como risponderà della super-vittoria in coppa. Forse l'Inter sotto il piano del palleggio e del gioco trova sempre qualcosa, credo che il Como ci arrivi però con qualcosa in più, vista la vittoria in Champions. E' in un buonissimo momento, ti dà un entusiasmo che ti può trascinare per poter fare altre imprese".

Massimo Orlando: "L'Inter non può sbagliare approccio, come si è visto con il Milan e in altre partite. La vittoria in Champions dà morale. Mi aspetto un'Inter più attenta, soprattutto all'inizio. Il Como è in un momento di grande euforia e qualità di gioco, e ha anche una fase difensiva importante. Se l'Inter non cambia testa rischia. Se invece è l'Inter vista mercoledì, allora rimane favorita, ma deve avere un altro tipo di approccio".

Simone Braglia: "Non credo che sarà una bella partita, perché secondo me il Como utilizzerà questa partita per rivendicare i ko dello scorso anno. Sarà una partita molto tattica da parte del Como, sono due squadre che al momento sono le migliori dal punto di vista qualitativo. Il Como sta valorizzando tutti in rosa, hanno fatto vedere che in Champions possono valere quelli dell'Inter. Credo che sarà una partita davvero tattica".