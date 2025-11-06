Milan, una strana coppia contro il Parma: Pulisic può giocare con Leao sabato

Fuori Gimenez, dentro Pulisic. La notizia del ritorno in gruppo dello statunitense è sicuramente chiave per Massimiliano Allegri, visto che ritrova il suo goleador dopo qualche settimana di latitanza per un problema che aveva rimediato durante la sua trasferta con la Nazionale. Out il messicano che, almeno finora, non ha reso secondo le aspettative, proprio per qualche disturbo alla caviglia che ha lamentato anche ieri.

Così ci può essere una strana coppia nell'attacco del Milan. Pulisic con Leao, nessuno dei due troppo forte fisicamente, ma con la possibilità di correre. Un attacco da centometristi e contropiedisti, come del resto piace ad Allegri, pur avendo chiesto un'altra punta fisica che in estate non è arrivata. Non è dato sapere se succederà in inverno, anche se è abbastanza probabile che RedBird - soprattutto se dovesse continuare a competere per le parti alte della classifica - lo voglia accontentare.

Leao ha avuto alti e bassi finora, Pulisic invece era il migliore, appunto. Sarà interessante capire come si possano integrare, contro un Parma che non tenta di chiudersi e basta ma lascia anche diverso spazio, ha vinto solamente una partita su dieci ed è in difficoltà per i risultati che continuano a non arrivare, pur rimanendo fuori dalla zona rossa (almeno per ora)