Ascoli, Tomei: "La gara contro il Ravenna deve bruciare. E aumentare la voglia di riscatto"

La corsa alla Serie B è chiaramente apertissima, ma nel Girone B di Serie C, come ormai noto, sembra essere ridotta a tre: avanti a tutte, la capolista Arezzo, poi Ascoli e Ravenna, con i bianconeri che solo lo scorso weekend hanno perso lo scontro diretto con i romagnoli.

E proprio da quel ko, devono ripartire, e lo devono fare a cominciare dalla sfida della 13ª giornata contro il Gubbio, della quale, come si legge sui canali ufficiali del club marchigiano, ha parlato mister Francesco Tomei: "Domani affronteremo una squadra costruita bene, con calciatori di categoria e altri che hanno militato in serie superiore. Serviranno da parte nostra massimo rispetto e attenzione su ogni dettaglio, oltre alla voglia di riscatto che deve sempre esserci dopo una sconfitta. È normale che la partita di Ravenna abbia lasciato l’amaro in bocca, la sconfitta fa parte di ogni percorso, ma deve bruciare. Consapevoli che il calcio dà la possibilità ogni settimana di riscattarsi se le cose sono andate male".

Conclude con un'iniezione di fiducia: "A ogni modo, dalla settimana scorsa esco sereno perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, ma ci dev’essere di insegnamento perché la prestazione non è la panacea e non è sempre sinonimo di risultato pieno".