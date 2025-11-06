Fiorentina, Fazzini: "Galloppa ci ha dato serenità, vogliamo vincere e da qui ripartire"
Il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Mainz valido per la League Phase di Conference.
Cosa vi ha dato Galloppa?
"Il mister ha tanto entusiasmo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, ma è stato subito positivo. Ci ha dato tanta serenità, vogliamo dimostrare in campo e dominare la partita".
Ci racconti il vostro umore?
"Ci siamo parlati, abbiamo detto le cose che non andavano. Vogliamo vincere e da qui ripartire anche in campionato".
Conference bella vetrina?
"Giocare in Europa è sempre stimolante, penso che sia una grande opportunità per me".
