Chivu aspetta i nazionali, Mkhitaryan avvisa: “Roma e Napoli? Un esame”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

A quattro giorni dal match contro la Roma, che aprirà un vero e proprio ciclo di fuoco, Cristian Chivu vuole tutti sulla corda. Ad Appiano Gentile stanno tornando tutti i giocatori impegnati con le nazionali. Gli ultimi che mancano all’appello si ritroveranno domani ai cancelli della Pinetina. Chivu dovrà valutare la condizione atletica dei giocatori per organizzare l’undici titolare con i giallorossi. Ma potrebbero già esserci dei punti fermi pronti a scendere in campo all’Olimpico.

Da Acerbi a Mkhitaryan. Chivu pensa all’undici per sabato sera
Presto per azzardare la formazione titolare di sabato sera, ma chi è rimasto ad Appiano ha molte chance di giocare dal primo minuto. Su tutti spiccano sicuramente Acerbi e Mkhitaryan, ma anche Bastoni si candida per un posto dal primo minuto dato che con l’Italia ha giocato solo una partita. Bonny è reduce dall’ottima partita da titolare con la Cremonese. Chivu potrebbe dargli un’altra opportunità in coppia con Lautaro Martinez. Il Toro arriverà dopo un viaggio sfibrante in Italia ma cercherà di stringere i denti.

Mkhitaryan suona la carica: “Tutti possono dare tanto”
Ieri sera a margine della presentazione del suo libro Henrikh Mkhitaryan ha parlato alla stampa presente alla libreria Mondadori di Piazza Duomo. Tra i temi affrontati, la doppia sfida in Serie A con Roma e Napoli: “Siamo molto contenti di poter giocare queste due gare di fila, perché ogni giocatore sogna di giocare grandi partite, saranno un esame per poter capire dove possiamo arrivare". Non si è sbilanciato sulla lotta scudetto, concentrandosi invece sul valore della rosa attuale: “Più forti dell’anno scorso? Presto per dirlo, bisogna giocare fino alla fine e poi vedremo la classifica. Abbiamo una rosa competitiva, tutti possono dare tanto e aiutare i compagni". Classica carica allo spogliatoio di un veterano.

