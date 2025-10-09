Nani sicuro: "Se Leao avesse la voglia di Chico Conceicao, sarebbe il calciatore perfetto"
Intervistato da Sportitalia a margine del Portugal Football Summit, l'ex calciatore portoghese Nani - passato anche dalla Lazio in Serie A - ha espresso il proprio giudizio sui suoi due connazionali Francisco Conceicao della Juventus e Rafael Leao del Milan:
"Si vede che Conceicao ha voglia, garra e abnegazione di fare la cosa giusta. Ma magari non ha le abilità di Leao. Bisogna avere un'evoluzione delle sue qualità. Se Leao avesse quella voglia di Conceicao, sarebbe un calciatore perfetto. Conceicao con la sua voglia può fare qualcosa di importante, in due o tre anni potrebbe arrivare a un livello alto".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
