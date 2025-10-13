Mondiali 2026, potrebbero arrivare i primi verdetti dall'Europa: 2 selezioni vicine al pass

Questa sera possono arrivare i primi verdetti dalle qualificazioni ai Mondiali in Europa. La Svizzera dve battere la Slovenia a Lubiana e sperare che il Kosovo non vinca a Goteborg contro la Svezia La selezione di Murat Yakin ha un vantaggio di cinque lunghezze proprio sui kosovari, più diretti avversari, quando mancano 3 giornate alla fine del raggruppamento. Slovenia e Svezia sono le altre due squadre che compongono il Girone B. Percorso netto dei rossocrociati che non solo hanno vinto tutte e 3 le partite giocate, ma sono riusciti anche a mantenere sempre la porta inviolata.

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI - GRUPPO B



Slovenia - Svizzera

Svezia - Kosovo

CLASSIFICA

Svizzera 9

Kosovo 4

Slovenia 2

Svezia 1

- - -

Potrebbe festeggiare anche la Francia questa sera, ma non dipenderà solo da lei. I bleus giocheranno a Reykjavik contro in Islanda e devono vincere e sperare che l'Ucraina, sua più diretta inseguitrice, non batta l'Azerbaigian sul neutro di Cracovia. In caso contrario bisognerà aspettare la finestra di novembre ma l'impressione è che comunque vada questa sera non ci sia alcun dubbio che la selezione di Didier Deschamps si qualificherà alla fase finale del torneo.

QUALIFICAZIONI AI MONDIALI - GRUPPO D



Islanda - Francia

Ucraina - Azerbaigian

CLASSIFICA

Francia 9

Ucraina 4

Islanda 3

Azerbaigian 1