Jorge Campos, tornare in campo vicino ai sessant'anni. Per ora senza esordire
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Giocare a calcio all'alba dei sessanta. È quello che sta facendo Jorge Campos, indimenticato portiere del Messico. Uno dei più forti, sicuramente il più colorato. Famoso per le tenute sgargianti ma anche per la sua altezza, 1.68, che forse non gli permetteva di essere il migliore nelle uscite alte, ma con i piedi e nella rapidità aveva pochi rivali. Si è ritirato nel 2003, a 37 anni, dopo avere difeso la porta del Puebla per l'ultima volta. Almeno così sembrava. Poi sì, faceva anche l'attaccante, avendo segnato 38 gol fra i professionisti. Neanche così male.

Lo scorso luglio ha firmato con il México FC, originariamente Paracuellos MX, una squadra di quinta divisione spagnola. Non è ancora sceso in campo, almeno dai tabellini che si possono trovare in rete. Protagonista, eccome, ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti e in Francia nel 1998, con il Messico che affrontò anche l'Italia nella fase ai gironi. Campos indossava una divisa concepita direttamente da lui, ispirata dai surfisti che indossavano quasi sempre costumi decisamente più colorati delle magliette dei portieri negli anni novanta.

Se non è il primo giocatore messicano più conosciuto di sempre è certamente almeno in seconda posizione, con lo scettro da assegnare fra lui e Cuauhtemoc Blanco, lui ricordato per un modo di dribblare decisamente atipico. Oggi Jorge Campos compie 59 anni.

