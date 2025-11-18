Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop

Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 19:42Calcio estero
Michele Pavese

Vincitore della Gold Cup la scorsa estate, il Messico sembrava il più "solido" tra i tre Paesi organizzatori del Mondiale 2026 e sognava in grande dopo il successo contro gli Stati Uniti nella finale del torneo. "La Coppa del Mondo 2026 sarà un grande banco di prova per noi e abbiamo un anno per prepararci al meglio (…) Abbiamo fatto dei passi avanti in CONCACAF: Panama, Canada e Stati Uniti ci avevano superati e avevamo la sensazione di essere fermi. Oggi occupiamo di nuovo un ruolo centrale", assicurava il CT Javier Aguirre dopo il trionfo.

Da allora, però, El Tricolor sembra faticare a reggere il peso del suo status di Paese ospitante. Dalla Gold Cup in poi, il Messico non ha più vinto: quattro pareggi poco convincenti contro Giappone, Corea del Sud, Uruguay ed Ecuador, e soprattutto un pesante 4-0 subito in casa contro la Colombia. Un risultato che ha fatto esplodere la contestazione, con gli ultras dell’Estadio Corona che hanno chiesto l’esonero di Aguirre.

Una situazione preoccupante a sei mesi dal Mondiale. "Il Messico appare sempre più vulnerabile contro le nazioni più blasonate", scrive La Jornada. Il Los Angeles Times avverte: "Il Messico deve evitare una figuraccia nel 2026 e proseguire il lavoro iniziato". Anche Record sottolinea la crescente tensione, aggravata dalle dichiarazioni del tecnico dopo lo 0-0 con l’Uruguay, giudicate fuori luogo.

Oltre al gioco, il problema principale riguarda la successione di Guillermo Ochoa: Raúl Rangel, uno dei nove portieri provati, è stato fischiato dai tifosi, mentre molti reclamano Carlos Acevedo. "È triste essere fischiati in casa", ha ammesso Raúl Jiménez. L’unica vera luce è il 17enne Gilberto Mora, brillante contro l’Uruguay, talento unico in un gruppo ancora instabile tra giovani promesse e veterani in calo. Nella notte il Messico affronterà il Paraguay con la speranza di invertire la rotta e arrivare più sereno all’ultimo raduno di marzo.

Articoli correlati
Jorge Campos, tornare in campo vicino ai sessant'anni. Per ora senza esordire Jorge Campos, tornare in campo vicino ai sessant'anni. Per ora senza esordire
Messico, Aguirre: "Chi non sopporta il peso della pressione, non può giocare un Mondiale"... Messico, Aguirre: "Chi non sopporta il peso della pressione, non può giocare un Mondiale"
Lucumì-gol, la Colombia travolge il Messico in amichevole. In campo Vasquez e Gimenez... Lucumì-gol, la Colombia travolge il Messico in amichevole. In campo Vasquez e Gimenez
Altre notizie Calcio estero
Kane rivela: "Scelsi il Bayern per Tuchel, ha il carisma dei grandi allenatori inglesi"... Kane rivela: "Scelsi il Bayern per Tuchel, ha il carisma dei grandi allenatori inglesi"
Parrott-mania in Irlanda: lo zoo di Dublino lo onora dando il suo nome a un pappagallo... Parrott-mania in Irlanda: lo zoo di Dublino lo onora dando il suo nome a un pappagallo
Honda scommette sul Giappone: "Ha il potenziale per vincere i prossimi Mondiali" Honda scommette sul Giappone: "Ha il potenziale per vincere i prossimi Mondiali"
Cristiano Ronaldo farà visita a Trump: il portoghese sarà ricevuto insieme a bin... Cristiano Ronaldo farà visita a Trump: il portoghese sarà ricevuto insieme a bin Salman
Mbappe di nuovo nella bufera: Francia a Baku, lui a Dubai "fingendo" un infortunio... Mbappe di nuovo nella bufera: Francia a Baku, lui a Dubai "fingendo" un infortunio
Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop... Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop
Iraq agli spareggi intercontinentali: battuti gli Emirati Arabi, decide un rigore... Iraq agli spareggi intercontinentali: battuti gli Emirati Arabi, decide un rigore al 17' di recupero
Amichevoli internazionali, Mane ne fa 3 nell'8-0 del Senegal. Ok Giappone e Corea... Amichevoli internazionali, Mane ne fa 3 nell'8-0 del Senegal. Ok Giappone e Corea del Sud
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.2 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.3 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.4 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.6 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.7 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."
Immagine news Serie A n.2 Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire
Immagine news Serie A n.3 Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"
Immagine news Serie A n.5 Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"
Immagine news Serie A n.6 Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Immagine news Serie B n.3 Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Serie C n.3 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?