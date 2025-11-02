Monologo Roma, ma a segnare è il Milan: 1-0 all'intervallo e raddoppio sfiorato

Terminato il primo tempo a San Siro, con il Milan avanti 1-0 sulla Roma all'intervallo. Il racconto del primo tempo.

Grande attesa attorno a questa partita, che purtroppo parte nel segno del fresco lutto e del ricordo di Giovanni Galeone, uomo fondamentale nelle carriere dei due allenatori che si sfidano al Meazza: sia Allegri che Gasperini, infatti, erano parte del suo Pescara dei sogni. Passando al campo, già dopo 50 secondi la prima emozione, causata da un rinvio sbagliato di Maignan che però Cristante non punisce, mettendo largo di poco. In generale è la Roma a dominare l'avvio del match e a costruire le chance più ghiotte: Ndicka sfiora il vantaggio al 10', Dybala idem qualche minuto dopo. Il primo quarto di match è un monologo romanista, le uniche vere iniziative rossonere si limitano agli strappi di Leao. Uno di questi però è decisivo, quello al 39' con cui libera alla conclusione ravvicinata il compagno di squadra Pavlovic, accorso in avanti con lui. E come da copione di un film dai toni spietati: dopo tanta Roma, è il Milan a fare l'1-0 al primo tiro in porta del match. Lo stesso punteggio con cui si va al riposo, anche grazie a Fofana che cestina la palla del raddoppio.