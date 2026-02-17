Montella: "Io e Chivu fortunati ad avere Calhanoglu. Legge il gioco con una facilità incredibile"

Non c'è solo Kenan Yildiz però di "italiano" nella Turchia di Vincenzo Montella. Il commissario tecnico la scorsa settimana è stato a Milano a trovare Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter che ha trovato motivato durante l'allenamento ad Appiano Gentile: "Ormai legge il gioco con una facilità incredibile - dice a La Gazzetta dello Sport -. Sono fortunato ad averlo io e lo è Chivu: i nerazzurri sono favoriti per lo Scudetto".

Il sorteggio ha messo di fronte alla sua Nazionale l'Italia, ma alla Nations League adesso non sta minimamente pensando perché prima ha un altro traguardo più prestigioso da raggiungere: "Ho in testa solo il playoff Mondiale. Vogliamo andarci noi e sono convinto che si qualificheranno anche gli Azzurri del ct Gennaro Gattuso".

Infine ha avvisato anche la Juventus della forza del Galatasaray, che ha sì un finalizzatore eccezionale come Icardi e un giocatore di un altro pianeta come Osimhen, ma ci sono anche altri talenti a cui non si fa riferimento, ma che meritano elogi: "Yunus Akgun per esempio è un attaccante del 2000 che ho allenato all'Adana Demirspor, ma penso anche a Torreira e altri 6-7 della mia Nazionale".