Montella: "Yildiz sta meritando la 10 della Juve. Gli ho detto che Spalletti è il migliore"

Vincenzo Montella è il ct della Turchia, ma dentro di sé è ovviamente italianissimo e per questo non può perdersi per nessun motivo la sfida di oggi tra Galatasaray e Juventus. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha riconosciuto come Spalletti abbia dato un'identità precisa ai bianconeri e abbia migliorato tanti giocatori: "È un top, ha dimostrato di meritarsi questa squadra anche per il futuro. Il calcio è ciclico, tornerà anche il momento della Vecchia Signora".

Un giocatore che conosce molto bene è Kenan Yildiz, stellina della sua Nazionale, al quale ha confidato che Spalletti è il migliore di tutti, un genio. Con lui il classe 2005 piace di più anche a Montella: "È più continuo, sta dimostrando di meritare il 10 della Juventus. Lui e Del Piero hanno caratteristiche diverse, ma sono simili nel tiro". Il ct spiega poi di non essere stupido dal rinnovo di contratto, proprio perché il turco è molto legato alla Juventus.

E pensare che Montella portò Yildiz in Nazionale direttamente dalla Serie C, un'intuizione felice, ma non una pazzia, come sostiene proprio Montella: "Era chiaro avesse qualità da predestinato, si notava subito la sua personalità. Ha segnato all'esordio contro la Germania… Non una partita banale per lui".