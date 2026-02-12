Turchia, Montella pesca l'Italia in Nations League: "Sono emozionato, sarà speciale"

Sono stati sorteggiati gli avversari per la stagione 2026/27 della UEFA Nations League e la Turchia è una delle sfidanti dell'Italia, oltre al Belgio di Rudi Garcia e la Francia. Vincenzo Montella, CT degli Ottomani, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del sorteggio andato in scena a Bruxelles. Con ovvio riferimento alla sfida in programma contro il suo Paese d'origine: Sarà ovviamente speciale. L'anno scorso avevamo giocato un'amichevole contro l'Italia a Bologna, ma questa volta ci affronteremo per un obiettivo molto più importante", le parole riprese dal quotidiano Fanatik. "Vedremo cosa succederà. Sono emozionato all'idea di giocare contro l'Italia".

Sulle partite dei play-off per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, previste per marzo, Montella ha concluso: "Tutti pensano ai play-off di marzo, sono fondamentali per noi. Sto visitando i club, osservando i giocatori e le loro partite. L'ultima volta che siamo stati insieme ai calciatori è stato a novembre; il periodo che ci separa da marzo è una pausa lunga e dobbiamo monitorare tutto con attenzione. Il nostro unico focus saranno i play-off".

Infine un ultimo commento sull'estrazione delle sfidanti in Nations League: "È un gruppo interessante. Siamo nello stesso girone con alcune delle migliori squadre d'Europa, ed è importante confrontarsi con loro. Essere a questo livello è fondamentale per noi. Negli ultimi due anni abbiamo fatto un grande balzo in avanti, arrivando fin qui partendo dal basso. Ora, però, la nostra priorità resta marzo", la conclusione dell'ex allenatore di Fiorentina e Milan tra le altre.