Montervino: "Conte quest’anno ha fatto grandi cose con la squadra rimaneggiata"

Successo esterno di misura per il Napoli. Il quarto consecutivo. La squadra di Antonio Conte si è imposta per 1-0 sul campo del Cagliari e ha accorciato in classifica a -6 dall'Inter che dovrà giocare la sua partita al "Franchi" contro la Fiorentina. E proprio sul match della Unipol Domus ha parlato ai microfoni di Canale 8 Francesco Montervino:

"Io non mi sono mi guardato dietro in classifica - riporta TuttoNapoli.net -. Conte quest’anno ha fatto grandi cose con la squadra rimaneggiata, ma mi faccio sempre domande sul perché poi si è rimasti corti, sulle responsabilità di chi sono e pretendo di saperlo. Io mi tengo il risultato, certo, anche perché vista la prestazione possiamo tenerci solo quello