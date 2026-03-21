Montervino: "Conte quest’anno ha fatto grandi cose con la squadra rimaneggiata"
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Successo esterno di misura per il Napoli. Il quarto consecutivo. La squadra di Antonio Conte si è imposta per 1-0 sul campo del Cagliari e ha accorciato in classifica a -6 dall'Inter che dovrà giocare la sua partita al "Franchi" contro la Fiorentina. E proprio sul match della Unipol Domus ha parlato ai microfoni di Canale 8 Francesco Montervino:
"Io non mi sono mi guardato dietro in classifica - riporta TuttoNapoli.net -. Conte quest’anno ha fatto grandi cose con la squadra rimaneggiata, ma mi faccio sempre domande sul perché poi si è rimasti corti, sulle responsabilità di chi sono e pretendo di saperlo. Io mi tengo il risultato, certo, anche perché vista la prestazione possiamo tenerci solo quello
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