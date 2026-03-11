Montervino: "De Bruyne col Toro mi ha sorpreso. Gli infortuni? Tema che va analizzato bene"

Intervistato dai colleghi di Radio TuttoNapoli, l'ex capitano azzurro Francesco Montervino ha commentato il momento degli uomini di Conte partendo da De Bruyne: "Devo essere molto onesto: mi ha davvero sorpreso. Non l’avevo ancora visto così quest’anno. Mi ha colpito soprattutto la sua condizione fisica: così magro e così pimpante non lo avevo mai visto in questa stagione. È chiaro che la condizione ottimale si misura poi nei 90 minuti ad alto livello, però per quello che si è visto anche solo per pochi minuti mi è sembrato davvero in grande forma.

Io credo che con il ritorno di alcuni giocatori Conte potrà divertirsi a livello tattico e scegliere le soluzioni migliori. Però è evidente che, se si dovesse mantenere questo schieramento, il ruolo ideale per De Bruyne sarebbe quello alle spalle di Hojlund, quindi uno dei due giocatori sotto punta. Gli infortuni? È un tema che va analizzato bene dalla società a fine stagione. Bisogna capire di chi sono le responsabilità. Io non credo che siano solo di Conte, della preparazione fisica o dello staff medico. Credo piuttosto che ci sia un concorso di responsabilità che va valutato e analizzato per poi cercare di risolvere il problema.

Gilmour al posto di Lobotka? Per me sono due giocatori completamente diversi. Lobotka negli ultimi anni ha garantito prestazioni di altissimo livello ed è tra i primi cinque centrocampisti in Europa nel suo ruolo. Gilmour è un ottimo giocatore, ma ha caratteristiche differenti: è più verticale, più da palleggio lungo, meno da filtro davanti alla difesa. Però ha qualità che Lobotka magari non ha".