Roma su Oosterwolde, il Fenerbahce spara alto. E non è facile far uscire Ghilardi

La Roma guarda al mercato di riparazione invernale, che per la Serie A comincerà ufficialmente il prossimo 2 di gennaio, e gli occhi dei giallorossi non sono indirizzati solamente alla ricerca di nuovi profili offensivi per irrobustire le scelte di Gasperini tra trequarti e attacco, ma anche ad altre zone del campo.

Per esempio, la Roma mira a rinforzare la propria difesa. E secondo quanto si evince dall'edizione di oggi de Il Messaggero, potrebbe tornare in auge il profilo di un calciatore che ha già giocato in Italia, vestendo la maglia del Parma per un anno e mezzo, dal gennaio del 2022 all'estate del 2023.

Nel mirino della Roma c'è infatti Jayden Oosterwolde (24 anni), polivalente difensore olandese di piede mancino capace di giocare sia al centro della retroguardia che sul lato sinistro. La richiesta del Fenerbahce per liberarlo però non è delle più agevoli: il club della capitale turca, infatti, chiede 25 milioni di euro. A fare posto tra i difensori ci sarebbe Daniele Ghilardi (22), anche se la sua situazione non è di semplicissima risoluzione per via della formula con cui è stato preso (stile Lucca per il Napoli): l'obbligo di riscatto da 10,5 milioni di euro concordato con l'Hellas Verona scatta al primo punto conquistato dalla Roma a febbraio. Per poterlo cedere, o la Roma anticipa l'esborso e fa sua la proprietà del cartellino, o alternativamente tratterà con gli scaligeri o eventuali altre parti interessate le condizioni per trasferire l'obbligo di acquisto entro il tempo limite. Ghilardi piace al Torino.