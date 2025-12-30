Lo Spezia frena per la cessione di Esposito alla Samp: riviste le condizioni economiche

Era tutto fatto per l'arrivo di Salvatore Esposito alla Sampdoria, ma - probabilmente scottato per la vicenda Brunori - lo Spezia ha fatto dietrofront e, come si legge sull'edizione odierna de Il Secolo XIX-La Spezia, Tom Roberts non autorizza al momento la cessione del centrocampista, rivedendo la trattativa. Il nodo cruciale è legato al bonus per l'eventuale cessione, con il proprietario del club bianconero che ha messo sul tavolo condizioni economiche diverse a quelle iniziali.

Sia chiaro, la società non si sta opponendo alla cessione del talentuoso calciatore, che è stato uno dei punti cardini del club, ma non vuole andarci in rimessa e, come si legge, "sul tavolo c’è una richiesta alzata di ben 800 mila euro, che porterebbe quindi il tutto a 2,3 milioni, con bonus letti diversamente: 700 mila per il prestito, circa 1,2 di obbligo condizionato, bonus di 900 mila alla salvezza Samp. Creando quindi a bilancio dello Spezia una plusvalenza con il calciatore che in ammortamento è a bilancio per circa un milione". Saranno quindi giorni caldi, ma di certo la Sampdoria si ritrova con una situazione di mercato ben diversa, e da dover gestire.

Capiremo quindi a breve se le nuove condizioni faranno desistere i blucerchiati, e soprattutto se Esposito rimarrà a Spezia. Rinforzare una diretta concorrente per la salvezza, poteva essere effettivamente un autogol...