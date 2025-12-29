TMW Radio
Enrico Fedele: "Napoli, ecco dove è stato bravo Conte. Ma non rimarrà"
TUTTO mercato WEB
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00
A parlare di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Enrico Fedele: "Io dico: chi ha acquistato i giocatori del Napoli? Lucca, Beukema e Lang sono costati 90 mln e nessuno dei tre gioca. Il campionato di Serie A è scarso e chi ha forza difensiva va fino in fondo. Il Napoli non ha acquistato il sostituto di Anguissa.
Conte è stato bravo a rivedersi su alcune cose, ma per me non rimarrà a Napoli, e lo dico già ora. Non gli conviene. Dopo 320 mln spesi in due anni, come fa a dire certe cose? Non sapeva che non c'erano le strutture e le giovanili? Per il resto è stato bravo Conte ha rimettere certe cose a posto sulle fasce laterali e ha trovato Hojlund, che sta facendo rendere da grande centravanti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia